Coors Light Lanza Una Petición Para Apoyar El Ingreso De Tom "The Iceman" Flores Al Salón

CHICAGO, 6 de enero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Tom "The Iceman" Flores ha sido cuatro veces campeón de fútbol americano profesional y un entrenador pionero, sin embargo, aún no se le ha concedido el honor más grande de este deporte: un lugar en El Salón con las otras leyendas del fútbol americano. Flores, quien gusta de beber Coors Light, está a punto de recibir una gran muestra de apoyo de parte de su cerveza favorita.

Hoy, Coors Light devela una nueva campaña que aboga por el lugar que le corresponde a Flores entre las grandes estrellas del fútbol americano. La marca rinde homenaje al legado de Flores, quien ha roto barreras como el primer jugador latino que ha servido como mariscal de campo titular y entrenador en jefe, con un nuevo anuncio publicitario, una petición de apoyo para que sea firmada por nuestros consumidores y una lata de edición limitada con la foto de Flores junto a las icónicas montañas de Coors Light. Para hacer esto más atractivo, Coors Light además regalará 30,000 cervezas a sus fanáticos para que estos puedan brindar por el deseado ingreso de Flores al Salón en febrero.*

"Aunque tengo grandes posibilidades de estar en El Salón este año, de igual forma es agradable tener algo de apoyo adicional de mi cerveza favorita. Una cerveza que solía repartir en tiempos pasados", dijo Flores. "La autopromoción no es lo mío, pero admito que es halagador ver mi foto en las latas de Coors Light".

Desde hoy hasta el 6 de febrero, los fanáticos mayores de 21 años pueden visitar CoorsLight.com/Iceman y firmar la petición de apoyo. Coors Light ha prometido proyectar la lista de quienes se unan a la petición en una valla publicitaria móvil en Canton, Ohio el día de la votación. En el sitio web, los fanáticos además podrán reclamar un six pack de Coors Light en forma de reembolso.*

Los fanáticos que estén en Las Vegas pueden usar el localizador de latas Iceman del sitio web para encontrar fácilmente la cerveza conmemorativa de 24 oz, además de opciones de comercio virtual para que sus latas sean enviadas directamente a sus hogares. El anuncio publicitario de 30 segundos saldrá al aire en televisión nacional y estará disponible en nuestro sitio web. Mira el anuncio en inglés aquí y en español aquí .

"Es un honor para nosotros poder poner la imagen de Tom en nuestras latas, pero no descansaremos hasta que su imagen esté plasmada en bronce", dijo Marcelo Pascoa, vicepresidente global de Marketing de Coors Light. "Con pocos jugadores latinos en El Salón, creemos que The Iceman merece ser reconocido por ser un jugador y entrenador excepcional que rompió barreras para otros atletas latinos. Esperamos que esta plataforma ayude a que Flores inspire a incluso más personas de las que ya inspiró".

Además del nuevo anuncio publicitario, este programa contará con el respaldo de una sólida campaña de marketing que aparecerá en medios pagados, propios y orgánicos, a través de influencers en redes sociales y de publicidad tradicional en los distintos medios de comunicación. Para más información, visita CoorsLight.com/Iceman y sigue @CoorsLight en Instagram, Twitter y Facebook.

*Se requiere comprar la cerveza. Solo para mayores de 21 años. 1/06/21 – 2/14/21, o hasta agotar existencias (lo que suceda primero). Recibos emitidos hasta el 2/21/21. El monto ofrecido varía por estado (en algunos estados el precio completo, en otros el 50 %). No válido para AL, AR, HI, IN, LA, MN, MO, NC, TX, UT, WV y donde esté prohibido por ley. Pueden aplicar derechos de mensajería y datos. Reembolso a través de PayPal o Venmo. No puede combinarse con otras ofertas. Para más detalles, incluidos límites de estados ingresa a https://bit.ly/Rulescl.

