Cooxupé distribui R$ 29,4 milhões aos cooperados

Nos últimos 10 anos, a Cooxupé investiu R$ 461,6 milhões em obras, ampliações e inaugurações, expandindo a área de ação da cooperativa em municípios do sul e cerrado mineiro e da média mogiana do estado de São Paulo. Somente em 2017, os investimentos somaram R$ 62 milhões, resultando, entre outras obras, na ampliação da área industrial do Complexo Japy e na abertura de um Centro de Distribuição de Insumos, ambos na cidade de Guaxupé.

"Mesmo diante de um cenário de instabilidade econômica e com os preços do café desfavoráveis, a Cooxupé obteve bons resultados no exercício de 2017, entre eles a devolução de quase R$ 30 milhões aos nossos cooperados. Atribuímos essa conquista graças à confiança do cooperado e à uma administração competente e planejada, que conta com um corpo funcional de mais de 2 mil colaboradores que acreditam na força do cooperativismo", afirma o presidente Carlos Paulino.

No ano passado, a Cooxupé recebeu 4,73 milhões de sacas de café arábica e embarcou 5,5 mi. As exportações diretas somaram 4,055 milhões de sacas para 48 países. O mercado interno recebeu da cooperativa 1,1 milhão de sacas. Já a Torrefação própria atingiu em 2017 a capacidade total de produção: mais de 1 milhão de quilos por mês e ainda realizou a primeira exportação direta de café torrado e moído para a República Dominicana.

A Cooxupé tem mais de 14 mil cooperados.

