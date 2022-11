COP27: Klimaschutzlösungen von ZPMC treiben grüne Transformation der Fertigungsindustrie voran

SHANGHAI, 15. November 2022 /PRNewswire/ -- Zur Eröffnung der UN-Klimakonferenz COP27 am 6. November im ägyptischen Sharm El-Sheikh mit dem Thema „Leistungen für Menschen und den Planeten" nimmt sich Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC), der weltgrößte Hersteller von Hafenmaschinen, der Problematik des Klimawandels durch die Initiative „ZPMC Green Action" an, um der Gesellschaft ein nachhaltiges Leben zu ermöglichen.

ZPMC hat sich der Beschleunigung der nachhaltigen Entwicklung durch technologische Innovation verschrieben und ist bestrebt, mit grünen, intelligenten Lösungen auf die Herausforderungen des Klimawandels zu reagieren und grüne Konzepte in den gesamten Lebenszyklus der Produktentwicklung zu integrieren, um so die grüne Industriekette zu stärken.

„ZPMC hat immer auf einem nachhaltigen Entwicklungsplan bestanden. Seit der Festlegung der 3060 ‚Dual Carbon'-Ziele hat ZPMC die Kohlenstoffemissionen um 25.000 Tonnen reduziert und durch die Entwicklung neuer Energieprodukte und sauberer Energiequellen sowie die Umstellung unserer Unternehmenskultur auf eine grüne, nachhaltige Unternehmensführung eine Million Yuan (137.893 USD) eingespart. Wir haben uns außerdem dazu verpflichtet, mit konkreten Maßnahmen einen fundierten Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels zu leisten", erklärte Liu Feng, Vice President von ZPMC.

Umweltfreundliche Lösungen für grüne Häfen

Als führender Hersteller von Hafenmaschinen baut ZPMC weltweit „intelligente kohlenstofffreie" Häfen auf und spezialisiert sich dabei auf den Einsatz intelligenter, digitaler und leichter Ausrüstungsprodukte für neue Energien, um einen umweltfreundlichen, kohlenstoffarmen Transport zu fördern.

Zu den Durchbrüchen bei der Entwicklung neuer Energieprodukte von ZPMC gehört der selbst entwickelte Hybrid-Portalhubwagen, der erfolgreich von einem hybriden Antriebssystem aus Diesel und Lithiumbatterien auf eine rein elektrische Kombination aus Wasserstoff-Brennstoffzellen und Lithiumbatterien umgestellt wurde, wobei das kohlenstofffreie Produkt das erste seiner Art ist, das während seines gesamten Umlaufs nur Wasser und Wärme erzeugt. Das Unternehmen hat auch den weltweit ersten wasserstoffbetriebenen, mit Brennstoffzellen betriebenen Reifenkran entwickelt.

Windkraft: Neue Energieinitiativen beschleunigen

Im Bereich der neuen Energien hat ZPMC eine integrierte Lösung mit fortschrittlicher Bauausrüstung und Technologien entwickelt, die an die verschiedenen geologischen und maritimen Bedingungen angepasst ist.

Das Unternehmen hat in ganz China Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von insgesamt 78 Megawatt errichtet, die seit 2016 bereits 130 Millionen Kilowattstunden sauberen Strom produziert haben – eine Initiative, die den Einsatz von Kohle reduziert und einen erheblichen Teil der CO2- und Thioharnstoffdioxid-Emissionen verringert.

Grüne Unternehmenskultur führt zu nachhaltiger Entwicklung

Darüber hinaus hat die Umsetzung der grünen Nachhaltigkeit als Teil der Unternehmensführung von ZPMC dazu geführt, dass grüne Entwicklungsindikatoren von der Strategieentwicklung, der Planung und dem Design, dem Bau, der Beschaffung bis hin zum Compliance-Management, der Risikokontrolle und der Leistungsbewertung vollständig implementiert wurden. Gleichzeitig hat ZPMC „grüne Büros" eingerichtet, um Strom, Wasser und Papier zu sparen.

„Jeder Mitarbeiter von ZPMC trägt zum Wandel der umweltfreundlichen Produktion und der nachhaltigen Entwicklung bei. Vor dem Hintergrund der zunehmend ernsten weltweiten Probleme in den Bereichen Umwelt und Energie ist ZPMC stolz darauf, Teil des grünen Energiewandels zu sein und Maßnahmen zu ergreifen, um den globalen Klimawandel zu bekämpfen", erläuterte Yuan Feng, Elektrotechniker bei ZPMC und Experte für die Entwicklung von Lithiumbatterien und grüner Energie.

