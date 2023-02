Copan Diagnostics anuncia mudança diretiva

CARLSBAD, Califórnia, 2 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O COPAN Group anunciou a partida de Norman Sharples como diretor executivo da Copan Diagnostics (empresa que ele cofundou com Daniele Triva em 1994), bem como a nomeação de Fabrizio Mazzocchi como novo diretor executivo e membro do conselho de administração da empresa. Essas alterações entrarão em vigor em 9 de janeiro de 2023.

"Deixo para trás uma organização que amo e criei do zero, e da qual fui o primeiro funcionário, para representar a subsidiária do COPAN Group italiano nas Américas. Tenho orgulho de nossas conquistas, de nossa equipe, e do impacto que tivemos nos sistemas de coleta e transporte e na implementação de Inteligência Artificial (I.A.) para automação laboratorial total no setor de microbiologia clínica. Foi um privilégio trabalhar como diretor executivo e membro do conselho de administração da COPAN Diagnostics por quase três décadas. A decisão de sair foi muito difícil. Meu foco será garantir uma transição tranquila em 2023 e preparar a organização para receber a nova liderança ", afirmou Sharples.

"É com um misto de tristeza e gratidão que comunicamos essa mudança diretiva. Nas Américas, trabalhando em conjunto com Norman e de acordo com sua visão, transformamos os universos da coleta e transporte de amostras e da automação laboratorial total, lançando marcas icônicas como a eSwab®, a FLOQSwabs®, a UTM®, a WASP®, a WASPLab® e a PhenoMATRIX®. Norman deixa um legado fantástico, incluindo uma estratégia empolgante e ambiciosa que sua sólida equipe executiva e seus talentosos funcionários concretizarão sob a liderança do novo diretor executivo. Agradecemos os anos em que tivemos o prazer de trabalhar juntos para fazer da COPAN o que ela é hoje", afirmou Stefania Triva, diretora executiva do COPAN Group. "É com muito entusiasmo que damos as boas-vindas a Fabrizio. Acreditamos que sua vasta experiência como líder empresarial no setor de saúde será muito importante para que a COPAN continue sua missão de fortalecer suas parcerias com os clientes do mercado estadunidense e fornecer soluções inovadoras na área de coleta de amostras e automação laboratorial", concluiu Triva.

Fabrizio Mazzocchi traz para este cargo 30 anos de experiência global no setor de saúde. Mazzocchi trabalhou mais de 20 anos na Merck KGaA, com crescentes responsabilidades executivas nas áreas de vendas, marketing, assuntos médicos e comercial, desempenhando esses cargos na Europa, na América Latina e nos EUA. Mazzocchi iniciou sua carreira profissional em P&D e possui um mestrado em Química e Tecnologia Farmacêutica pela Universidade de Milão.

"É uma honra ingressar na COPAN Diagnostics e fazer parte da COPAN. Será muito empolgante liderar uma equipe cuja missão é agregar valor para nossos clientes por meio de inovação contínua, cumprindo nosso propósito de ajudar os profissionais de saúde a tomar as melhores decisões clínicas em benefício dos pacientes", disse Mazzocchi.

