Copel registra EBITDA ajustado de R$ 1,5 bilhão no 4T20

CURITIBA, Brasil, 18 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Companhia Paranaense de Energia - Copel (B3: CPLE3, CPLE5, CPLE6 /NYSE: ELPVY, ELP / Latibex: XCOP), empresa que gera, transmite, distribui e comercializa energia, anunciou seus resultados do quarto trimestre de 2020 e gostaria de convidá-los para sua teleconferência de resultados na quinta-feira.

No 4T20, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização atingiu R$ 1.308,7 milhões, 26,5% maior que os R$ 1.034,5 milhões registrados no 4T19. Esse resultado é reflexo, basicamente, do crescimento de 82,5% na linha "suprimento de energia elétrica", decorrente, principalmente, da comercialização dos 564 GWh de energia produzida pela UTE Araucária ("UEGA") no 4T20 e do maior volume de energia vendida em contratos bilaterais pela Copel Mercado Livre; (ii) do aumento de 14,7% na linha "disponibilidade da rede elétrica (TUSD/TUST)", consequência do crescimento de 3,3% no mercado fio da distribuidora e da revisão tarifária periódica e do reajuste tarifário nos contratos de transmissão, e pelo registro líquido de R$ 178,2 milhões em reversões na linha de "provisões e reversões", parcialmente compensado pelo aumento de 32,5% em "energia comprada para revenda". Excluindo os itens não recorrentes, o EBITDA ajustado foi de R$ 1.489,1 milhões, 50,6% superior ao registrado no 4T19.

A versão completa desse relatório está disponível no site da Companhia ri.copel.com

Teleconferência: 18/03/2021 – QUINTA-FEIRA

Português: 14h00 – Horário de Brasília

Tel.: +55 (11) 2188-0155

Código de acesso: Copel

(Tradução simultânea em inglês)

Transmissão ao vivo no site ri.copel.com

