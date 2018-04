Copel registra LAJIDA de R$ 521,8 milhões no quarto trimestre

A Copel apresentou LAJIDA de R$ 521,8 milhões no 4T17, montante 317,6% superior aos R$ 124,9 milhões verificados no 4T16. O resultado foi impactado pelo registro de R$ 25,7 milhões relacionados a reversão de perdas estimadas para redução ao valor recuperável (reversão de impairment), ante registro de provisão para impairment no montante de R$ 567,1 milhões no 4T16, e pelo registro de R$ 270,5 milhões em provisões para litígios relacionados a questões cíveis e administrativas, trabalhistas e benefício pós emprego.

O LAJIDA ajustado da Copel no 4T17 foi de R$ 665,8 milhões, crescimento de 5,1% em comparação com o LAJIDA ajustado apresentado no 4T16 (R$ 633,3 milhões), e reflete, principalmente, (a) o crescimento de 4,8% no mercado fio da Copel Distribuição, (b) o reajuste médio de 5,85% aplicado às tarifas da Copel Distribuição a partir de 24 de junho de 2017, (c) o reajuste da RAP e a entrada em operação de novos ativos de transmissão ao longo de 2017, e (d) redução de 5,1% em PMSO, excetuando provisões e reversões, parcialmente compensados pelo aumento de 42,4% nos custos com compra de energia em decorrência, principalmente, do GSF do período.

A versão completa desse relatório está disponível no site da Companhia www.copel.com/ri

Teleconferência: 17/04/18 – TERÇA-FEIRA

Português: 10h00 – Horário de Brasília

Tel.: +55 (11) 3127-4971 ou +55 (11) 3728-5971

Código de acesso: Copel

(Tradução simultânea em inglês)

Transmissão ao vivo no site www.copel.com/ri

FONTE COPEL

SOURCE COPEL