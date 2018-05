Copel registra LAJIDA de R$ 767,8 milhões no primeiro trimestre

A Copel apresentou LAJIDA de R$ 767,8 milhões no 1T18, montante 23,7% menor que os R$ 1.006,1 milhões verificados no 1T17. O resultado foi impactado, principalmente, pela redução de 32,6% na Receita de disponibilidade da rede elétrica, devido, principalmente, ao reconhecimento do ajuste do laudo definitivo dos ativos RBSE em 2017 de R$ 183 milhões enquanto que em 2018 foi reconhecido somente a atualização do ativo, e pela provisão de R$ 91,2 milhões para indenização de 585 empregados que aderiram ao Programa de Demissão Incentivada - PDI (ante R$ 7,2 milhões no 1T17).

O LAJIDA ajustado da Copel no 1T18 foi de R$ 863,1 milhões, crescimento de 0,3% em comparação com o LAJIDA ajustado do 1T17 (R$ 860,3 milhões) e reflete, sobretudo, a menor alocação de energia no 1T18, decorrente da estratégia de alocação de energia da Copel GeT.

Teleconferência: 17/05/18 – QUINTA-FEIRA

Português: 10h00 – Horário de Brasília

Tel.: +55 (11) 3127-4971 ou +55 (11) 3728-5971

Código de acesso: Copel

(Tradução simultânea em inglês)

