Coppel Mexico choisit VoltDB pour alimenter les profils des clients

BEDFORD, Massachusetts, 10 juin 2021 /PRNewswire/ -- VoltDB , la seule plate-forme de données d'entreprise qui répond aux exigences des applications modernes en matière de données en temps réel, a annoncé aujourd'hui que Coppel, le plus grand magasin national du Mexique, utilise désormais la plate-forme de données VoltDB pour créer un système unifié pour les profils des clients.

« Volt a vraiment changé la donne pour nous », a déclaré Robert Gil, directeur des technologies de Coppel. « Nous pouvons désormais disposer d'une plateforme unifiée pour gérer l'ensemble des données de notre portefeuille de 13 millions de clients, ce qui se traduit ensuite par une expérience client bien meilleure et un retour sur investissement bien plus important pour nous grâce à une meilleure fidélisation de la clientèle. »

L'un des principaux actifs de Coppel, les portefeuilles de clients, présente également un défi de taille : disposer d'un profil unique en ligne et à jour comportant toutes les informations relatives au client et faire en sorte que ce profil soit actif dans un environnement omnicanal afin que les clients puissent accéder à leurs informations sur les frais, les crédits et les versements (soldes) en temps réel, sans compromettre la vitesse de traitement des transactions au sein du portefeuille.

Coppel a choisi VoltDB parce qu'elle avait besoin d'une plateforme de données qui puisse lui permettre de :

Conserver les informations en ligne en un seul endroit

Être insensible aux défaillances grâce à des schémas aux différences finies (DRP) répartis et optimisés sur plusieurs sites.

Analyser les informations en temps réel grâce à des tableaux de bord

Collecter les données en temps réel

Effectuer des analyses de fraudes sans compromettre les performances de la base de données

« Tous les tests réalisés avec Volt ont dépassé les attentes en ce qui concerne les performances en termes de transactions par seconde », a déclaré Gil.

Coppel prévoit d'étendre l'utilisation de Volt à divers cas d'utilisation des centres d'appels et du service à la clientèle.

Pour obtenir davantage d'informations sur les raisons pour lesquelles les entreprises de tous les secteurs d'activité choisissent VoltDB pour alimenter leur fonctionnement, visitez le site à l'adresse suivante https://www.voltdb.com/ .

À propos de VoltDB

VoltDB est la seule plateforme de données conçue pour prendre en charge les applications télécoms à l'ère de la 5G. Nous combinons le stockage de données en mémoire avec une faible latence prévisible et d'autres fonctionnalités principales pour alimenter les applications BSS/OSS, de gestion client et d'assurance des revenus qui doivent agir en quelques millisecondes pour générer des revenus ou éviter les pertes de revenus, sans compromettre la précision des données. Pour plus d'informations, visitez le site voltdb.com .

