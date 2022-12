Corcentric reçoit le prix de la satisfaction client 2022 d'IDC pour sa solution SaaS de traitement des factures fournisseurs

PARIS, le 6 Décembre 2022 /PRNewswire/ -- Corcentric, fournisseur leader de solutions et services pour la gestion des dépenses et de la trésorerie auprès des ETI et grands comptes, annonce aujourd'hui avoir reçu le prix de la satisfaction client SaaS 2022 décerné par l'analyste IDC dans la catégorie "traitement des factures fournisseurs" (CSAT Award). Corcentric obtient ainsi le meilleur score du groupe d'éditeurs de solutions SaaS dans cette catégorie.

Le CSAT Award récompense les éditeurs ayant reçu le meilleur taux de satisfaction client lors de l'enquête SaaSPath menée par IDC auprès de 2400 entreprises de toutes tailles et de toutes zones géographiques. Les participants à l'enquête ont déclaré que les points forts de Corcentric étaient son innovation, ses fonctionnalités avancées, sa gestion des données unifiée, sa facilité d'implémentation et sa capacité à répondre aux enjeux des secteurs d'activités spécifiques.

"C'est un honneur d'avoir reçu cette reconnaissance de la part d'IDC grâce aux très bons retours de nos clients. Nous sommes fiers de permettre aux entreprises de digitaliser et d'optimiser leurs processus de traitement des factures fournisseurs pour un meilleur pilotage de leur trésorerie et de leur fonds de roulement."

Matt Clark, President & Chief Operating Officer - Corcentric

La Corcentric Platform s'appuie sur une technologie combinant automatisation des processus, gestion intelligente des données et mise à jour en temps réel des opérations métiers. Cela offre aux Directions Financières une visibilité et un contrôle total sur les flux financiers B2B.

"Dans leurs réponses, les clients de Corcentric ont exprimé une satisfaction relativement élevée pour la majorité des 30 indicateurs évalués par IDC. Ce résultat reflète les investissements importants faits par Corcentric pour répondre aux attentes et aux besoins métiers de ses clients."

Kevin Permenter, Research Director, Financial Applications - IDC.

A propos de Corcentric

Corcentric est la première entreprise du marché à offrir une Suite complète de solutions Source-to-Pay et Order-to-Cash, combinant Technologie, Services et Consulting pour optimiser 100 % des flux achats et financiers B2B des entreprises. Depuis 1996, les Directions Achats et Finance des ETI et Grands Comptes font confiance aux équipes et aux solutions Corcentric pour mieux gérer les dépenses, optimiser la trésorerie et améliorer la performance de leur entreprise.

Suivez-nous :

Notre Linkedin

Notre Blog

Notre Twitter

Nos ressources

Media Contacts

Eléonore Roucaute

Responsable Marketing

01 83 64 03 10 corcentric.com [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/704793/Corcentric_Logo.jpg

SOURCE Corcentric