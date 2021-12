Cordis nomeia George Adams, MD como diretor médico

O Dr. Adams chega à Cordis com uma combinação diferenciada de prática clínica, pesquisa médica e experiência no desenvolvimento de produtos. Ele é reconhecido globalmente por sua experiência no tratamento de doença vascular periférica em pacientes com isquemia crítica de membros (ICM) e tratamento de doença arterial coronariana em pacientes com síndromes coronarianas agudas. Ele está envolvido no desenvolvimento de sistemas regionais e nacionais de atendimento para o tratamento de ICM, Infarto Agudo do Miocárdio com supra de ST (IAMCSST) e tratamento de doença coronariana complexa e vascular periférica. Ele tem uma rede bem estabelecida de colegas e associados que são considerados líderes de opinião importantes na comunidade cardiovascular global.

O Dr. Adams desempenha um papel fundamental na educação global entre pares. Ele se esforça para promover esta área da medicina por meio da liderança e moderação, além da participação em inúmeros fóruns cardiovasculares e vasculares periféricos que englobam plataformas nacionais e globais.

Ele é um palestrante procurado e pesquisador renomado que atua como investigador principal de diversos estudos clínicos. Ele é certificado pelo Conselho Americano de Medicina Interna em medicina interna e doenças cardiovasculares.

"É com grande honra e entusiasmo que me junto à equipe da Cordis como diretor médico", disse o Dr. Adams. "Espero desempenhar um papel na revitalização de um incrível legado de 62 anos. Sou grato por fazer parte do futuro que a Cordis está construindo com integridade e uma visão de inovação."

Sobre a Cordis

A Cordis é líder mundial no desenvolvimento e fabricação de tecnologias de intervenção cardiovascular com uma história de mais de 60 anos de pioneirismo em terapias inovadoras para o tratamento de milhões de pacientes. Com uma reputação de competência clínica, treinamento e serviços, a Cordis estabeleceu um legado de inovação em produtos cardiovasculares de alta qualidade e minimamente invasivos e construiu uma sólida presença global com operações em mais de 60 países em todo o mundo.

