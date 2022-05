Cordis presta homenagem ao pioneiro da cardiologia Dr. José Eduardo Sousa

O Dr. José Eduardo Sousa formou-se na Universidade Federal de Pernambuco, em 1958, na Harvard Medical School, em 1963, e concluiu sua especialização em arteriografia coronária na Cleveland Clinic. Ele estabeleceu seu consultório em São Paulo e foi agraciado com uma família que incluiria outros três cardiologistas – sua esposa, Amanda Sousa, sua filha Andrea Abizaid e o genro, Alexandre Abizaid.

O Dr. José Eduardo Sousa é amplamente reconhecido por revolucionar o tratamento da doença arterial coronariana ao promover a prática de implante de stent. Ele realizou a primeira coronariografia no Brasil em 1966, tornou-se o primeiro cardiologista a implantar um stent Palmaz-Schatz em 1987 e utilizou pela primeira vez em humanos o stent farmacológico Cypher em 1999 com o Dr. Alexandre Abizaid e com o Dr. Patrick Serruys.

De 1983 a 2004, ele foi diretor técnico do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia em São Paulo, no Brasil.

Internacionalmente, o Dr. José Eduardo atuou como professor ilustre nas principais reuniões globais de cardiologia intervencionista, como TCT, EuroPCI e SCAI, e publicou mais de 550 artigos em revistas científicas como JACC e JACC: Interventions. Sua participação em mais de 120 projetos de pesquisa ajudou a moldar o campo da cardiologia intervencionista no presente.

"A cardiologia como a conhecemos hoje foi moldada por inovadores corajosos como o Dr. José Eduardo", disse Shar Matin, CEO da Cordis. "Todos neste setor, quer estejam há dez ou 50 anos, têm uma dívida com o Dr. José Eduardo Sousa. A Cordis teve a sorte de poder apoiar e colaborar com o Dr. José Eduardo ao longo de sua carreira. A criação do Cordis-X, um acelerador independente de desenvolvimento de produtos criado em 2021 para impulsionar novos dispositivos e tratamentos para a Cordis, teve inspiração em médicos pioneiros como o Dr. José Eduardo."

O Dr. José Eduardo Sousa dedicou grande parte de sua vida para estabelecer o Brasil como líder global em técnicas cardiológicas e foi o primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, instituição de renome mundial que anunciou seu falecimento. Muitas homenagens de colegas do mundo todo lembraram do Dr. José Eduardo como um pioneiro, cavalheiro e inspiração para outras gerações de médicos.

"Imagine ser o primeiro médico a implantar um pedaço de metal na coronária de um paciente. Pense na coragem, no talento e na sabedoria que devem ter sido necessários em 1987", disse Matthew Muscari, presidente da Cordis nas Américas. "Tive o privilégio de encontrar vários colegas do Dr. José Eduardo no Brasil logo após seu falecimento. Nunca na minha vida vi um médico ser lembrado e homenageado com tanto carinho como ele foi. Foi excepcional."

O Dr. George Adams, CMO da Cordis, observou: "O Dr. José Eduardo Sousa pode ter representado apenas uma vida incrível, mas ele inspirou e capacitou uma comunidade global que salvou inúmeras vidas graças a seu trabalho. A capacidade de impactar o mundo, de salvar vidas em grande escala, é o que estimula este setor a nunca parar de inovar."

