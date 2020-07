CoreMedia s'associe à commercetools pour permettre aux marques de créer et de fournir des multiexpérience de premier ordre

CoreMedia Content Cloud est désormais disponible sur le marché de l'intégration commercetools

HAMBOURG, Allemagne et ARLINGTON, Virginie, 21 juillet 2020 /PRNewswire/ -- CoreMedia, développeur de la plateforme de gestion de contenu agile et d'orchestration de l'expérience, CoreMedia Content Cloud, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec commercetools, un leader mondial des logiciels de commerce de prochaine génération. Ce partenariat intègre la solution ouverte pilotée par API meilleure de sa catégorie de CoreMedia à la plateforme de commerce sans affichage « true cloud » de commercetools pour permettre aux spécialistes du marketing et de la commercialisation et aux développeurs de collaborer pour créer, prévisualiser et optimiser des expériences de marques numériques emblématiques sur tous les canaux.

CoreMedia Content Cloud est disponible dès maintenant sur le marché de l'intégration commercetools : https://marketplace.commercetools.com/integration/coremedia-content-cloud-v10

CoreMedia Content Cloud est une plateforme d'expérience numérique (DXP) composable ouverte et une solution de gestion de contenu agile qui combine un référentiel de contenu sans affichage avec une interface utilisateur basée Web avancée. Elle permet aux éditeurs d'accéder au contenu à partir de n'importe quelle source, de combiner des éléments de contenu et de commerce, et de prévisualiser des expériences client frontales complexes en temps réel. Le moteur de diffusion de contenu multiexpérience de CoreMedia peut exposer le contenu dans un format techniquement neutre qui peut être rendu par n'importe quel canal cible à partir de sites Web et d'applications mobiles à des affichages hors domicile et à des comptoirs de service de point de vente et des linéaires.

L'approche hybride sans affichage de CoreMedia offre toute la flexibilité et le support qu'exigent les développeurs, ainsi que des outils avancés permettant aux spécialistes du marketing et de la commercialisation de prévisualiser, éditer et optimiser rapidement le contenu en contexte et en temps réel.

« Alors que le rythme des affaires s'accélère chaque jour, il ne suffit pas d'offrir une excellente expérience de marque ou de commerce électronique, il faut le faire plus rapidement que les concurrents », a déclaré Ben Mooney, VP mondial, marketing et écosystèmes partenaires, chez CoreMedia. « CoreMedia Content Cloud s'intègre de manière transparente à commercetools pour permettre aux entreprises d'accroître l'engagement tout au long du parcours client et sur n'importe quel canal numérique. »

L'intégration de CoreMedia à commercetools est basée sur une couche API appelée CoreMedia Commerce Hub qui est profondément intégrée à la plateforme de CoreMedia. Cette intégration inclut l'interface éditoriale (le CoreMedia Studio) avec des fonctionnalités de prévisualisation complètes ainsi que tous les composants de diffusion de contenu, y compris le Content Application Engine (CAE) pour un rendu côté serveur et le CoreMedia Headless Server pour un rendu côté client.

Fonctionnalités clés de cette intégration :

Système de gestion de contenu (CMS) sans affichage : Augmentez les pages de magasin existantes et créez de nouvelles pages hybrides combinant des contenus multimédias enrichis et un contenu de marque avec des informations sur les produits et des capacités transactionnelles.

Gestion des ressources numériques (DAM) avancée : Gérez des fichiers maîtres et des rendus ; prise en charge prête à l'emploi de vidéos achetables, de cartes d'images achetables, de texte modifiable sur les images, de diaporamas et de 360 spinners. Modifiez des images et fournissez des rendus optimisés des ressources d'image en fonction du canal de diffusion et de l'utilisation des ressources.

Interface utilisateur intuitive : accès basé sur navigateur sans plug-ins avec prise en charge glisser-déposer ; importation de la date à partir de sources externes courantes, y compris Word ou texte clair ; modifiez le contenu dans n'importe quelle langue.

Prévisualisation en temps réel : visualisez l'expérience d'achat en ligne complète sur n'importe quel appareil, pour n'importe quel segment de clientèle, tout au long du parcours client.

Personnalisation intelligente et contenu dynamique : le contenu créé et géré dans CoreMedia peut être combiné avec des informations produit, des activités sociales et des données contextuelles en temps réel pour créer des histoires personnalisées autour d'un produit ou d'une collection quelconque.

Publication mondiale : prise en charge de scénarios multimarques, multirégionaux et multilingues en toute facilité ; comparaison des langues pour une localisation efficace ; gestion intégrée de la traduction.

Un complément d'information sur l'intégration CoreMedia commercetools – avec des détails sur la façon de contacter CoreMedia au sujet de cette solution – est fourni ici : https://www.coremedia.com/en/with/commercetools

À propos de CoreMedia

Basée à Hambourg en Allemagne avec des bureaux dans le monde entier, CoreMedia est le moteur de gestion de contenu stratégique et d'orchestration d'expérience derrière la plupart des marques en ligne les plus emblématiques d'aujourd'hui. Des sociétés B2C mondiales de premier plan (Deckers, Luxottica, PVH Corp, Finnair, T-Mobile) et des entreprises B2B (Continental, Claas, Emerson, DMG-Mori) créent des expériences numériques de calibre mondial pilotées par CoreMedia. CoreMedia, une société de visionnaires, de conseillers de confiance et d'experts passionnés, porte les marques au prochain niveau des expériences numériques. Pour nous, c'est une question de dialogue, alors, parlons. Pour en savoir plus ou pour organiser une démonstration, rendez-nous visite sur www.coremedia.com ou suivez-nous sur Twitter @contentcloud.

À propos de commercetools :

commercetools est la plateforme numéro un au monde pour le commerce B2C et B2B de prochaine génération. Pour éviter que le marché ne soit restreint par des suites patrimoniales, commercetools a inventé une plate-forme de commerce SaaS partagée sans affichage axée sur l'API, qui est « cloud-native » et utilise des microservices flexibles. En utilisant des modules de développement modernes dans une véritable plateforme cloud fournie par commercetools, les clients peuvent offrir des expériences de commerce optimales sur tous les points de contact à grande échelle.

commercetools possède des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique, et son siège social est situé en Allemagne. Depuis sa fondation en 2006, le logiciel commercetools a été mis en œuvre par des entreprises du classement Fortune 500 dans tous les secteurs, de la vente au détail à la fabrication et des télécommunications à la mode.

Plus de renseignements sur commercetools.com .

