Corero Network Security réalise une excellente performance en 2020

AMERSHAM, Angleterre, 26 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Corero Network Security plc (« Corera ») (AIM: CNS.L), un des principaux fournisseurs de solutions de défense en temps réel et à haute performance contre les dénis de service distribué (DDoS), a connu une croissance record en 2020 et prévoit une dynamique très favorable en 2021.

Corero a poursuivi sur la lancée de la performance du premier semestre de 2020, enregistrant une augmentation des commandes et du chiffre d'affaires au second semestre 2020. Par conséquent, l'équipe de direction s'attend à ce que le chiffre d'affaires de l'entreprise pour l'exercice 2020 surpasse les attentes du marché. Ces excellents résultats ont été stimulés par le succès continu des solutions de défense contre les DDoS en temps réel et en continu de Corero SmartWall® à la pointe de la technologie.

Voici certains faits saillants de 2020 :

Le nombre de commandes pour l'année a augmenté d'environ 61 % en raison de fortes contributions en Amérique du Nord, ainsi que des résultats grandement améliorés en EMOA et de la croissance des activités en Amérique latine et dans la région de l'Asie pacifique.

Corero a acquis 42 nouveaux clients en 2020, dont 17 par l'intermédiaire du partenaire stratégique de Corero, Juniper Networks.

Le chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice devrait avoir augmenté d'environ 73 %.

À date du 1er janvier 2021, les revenus récurrents annualisés ont augmenté d'environ 36 % sous l'effet de la croissance du nombre d'abonnements à des logiciels et services de protection (Protection-as-a-Service) contre les DDoS.

Lionel Chmilewsky, le PDG de Corero, a déclaré :

« Je suis extrêmement heureux que nous ayons réalisé une performance record malgré un contexte économique incertain dû à la pandémie mondiale, qui a obligé de nombreuses entreprises à changer la façon dont elles exercent leurs activités. Depuis que j'ai rejoint l'entreprise en mai 2020, nous avons également continué à faire d'excellents progrès stratégiques; nous avons pénétré le marché de nombreux nouveaux pays, nos solutions étant désormais déployées dans 40 pays; nous avons remporté des contrats avec un grand nombre de clients de premier rang et de grands clients; et nous n'avons cessé de tirer parti de nos partenariats stratégiques et commerciaux comme ceux que nous entretenons avec Juniper Networks, GTT et d'autres. »

À propos de Corero Network Security

Corero Network Security plc est un leader mondial des solutions de cyberdéfense contre les DDoS automatiques, en temps réel et à hautes performances. Les fournisseurs de services et d'hébergement, ainsi que les entreprises numériques du monde entier, s'appuient sur la technologie de cybersécurité primée de Corero pour éliminer la menace de déni de service distribué (DDoS) dans leur environnement numérique grâce à la détection et à l'atténuation automatiques des attaques, associées à la visibilité du réseau, à l'analyse et au reporting. Les technologies leaders du secteur SmartWall et SecureWatch de Corero offrent des capacités de protection évolutives contre les attaquants DDoS externes et les botnets DDoS internes dans les environnements de périphérie et d'abonnés les plus complexes, tout en permettant un modèle économique plus rentable qu'auparavant. Les principaux centres opérationnels de Corero sont situés à Marlborough, Massachusetts, aux États-Unis et à Édimbourg, au Royaume-Uni. Le siège de la société se trouve à Amersham, au Royaume-Uni. La société est également cotée sur le marché AIM de la Bourse de Londres sous le symbole boursier CNS. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site www.corero.com, et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

