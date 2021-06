CoreTigo haalt $13M Series B-ronde op, geleid door Cardumen Capital en Verizon Ventures

De innovatieve IO-Link Wireless-technologie van CoreTigo creëert een reeks nieuwe en robuuste draadloze oplossingen die voorheen niet haalbaar waren in de industriële ruimte voor realtime besturing en bewaking. De oplossingen van het bedrijf brengen een revolutie teweeg in de fabrieksautomatisering door draadloze connectiviteit van kabelkwaliteit te bieden die overal en in elke omgeving het meest adaptieve en flexibele machineontwerp, slimme en modulaire productielijnplanning en volledige toegang tot gegevens mogelijk maakt.

Naarmate slimme machines en processen evolueren, is de voortdurende ontwikkeling van draadloze industriële communicatie van cruciaal belang voor de vooruitgang van het Industrial Internet of Things (IIOT). CoreTigo's IO-Link Wireless-oplossingen zijn een integraal ingrediënt in de convergentie van IT en OT en vormen een aanvulling op 5G wereldwijde draadloze communicatieproviders om te allen tijde hoogwaardige communicatie mogelijk te maken.

"De voordelen van industrie 4.0 kunnen niet worden gerealiseerd zonder prioriteit te geven aan draadloze communicatie als een belangrijk onderdeel", zegt Tammy Mahn, Managing Director bij Verizon Ventures. "CoreTigo is een leider in de automatisering van productie door zijn draadloze technologie die, in combinatie met 5G en Multi-Access Edge Computing, de kracht van data op een kosteneffectieve, betrouwbare en flexibele manier naar fabrikanten brengt."

Op een missie om te voldoen aan de behoeften van fabrieken voor slimme en adaptieve technologieën, bieden de oplossingen van CoreTigo een breed scala aan voordelen, zoals minder uitvaltijd, voorspellend onderhoud en hogere productie. Met een gevarieerde reeks lastige marktvereisten van machinebouwers, fabrikanten van automatiseringsapparatuur en systeemintegrators, zal de financiering worden gebruikt om te investeren in klanttevredenheid en de activiteiten voor verkoop en bedrijfsontwikkeling over de hele wereld uit te breiden.

"CoreTigo leidt de bedrijfskritische markt voor draadloze oplossingen en integreert zijn technologie en producten met veel van de leiders op het gebied van industriële automatisering. De vakbekwame medewerkers van het bedrijf, de verdedigbare technologie en de snelgroeiende business positioneert CoreTigo te midden van de volgende golf van innovatie in de automatiseringssector", aldus Gonzalo Martinez de Azagra, oprichter en algemeen partner bij Cardumen Capital.

"De continue financiering van onze bestaande investeerders in deze ronde en de toevoeging van Verizon Ventures is een groot blijk van vertrouwen in CoreTigo", aldus Eran Zigman, medeoprichter en CEO van CoreTigo. "Dit bevestigt de enorme marktkansen en de toegenomen vraag naar slimme draadloze missiekritieke oplossingen die we zien."

Een verscheidenheid aan wereldwijde industriële partners van CoreTigo is te zien op: Samen werken aan een draadloze industriële wereld .

Over Verizon Communications Inc.

Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ ) (Nasdaq: VZ ) werd opgericht op 30 juni 2000 en is een van 's werelds toonaangevende leveranciers van technologie, communicatie, informatie en entertainmentproducten en -diensten. Verizon, met hoofdkantoor in New York City en wereldwijde vertegenwoordiging, genereerde in 2020 een omzet van USD 128,3 miljard. Het bedrijf biedt data-, video- en spraakdiensten en -oplossingen op zijn bekroonde netwerken en platforms, waarmee wordt voldaan aan de vraag van klanten naar mobiliteit, betrouwbare netwerkconnectiviteit, beveiliging en controle.

Over CoreTigo

CoreTigo ontbindt de industriële ruimte door hoogwaardige IO-Link draadloze communicatieoplossingen te bieden voor machinebouwers, systeemintegrators en fabrikanten van industriële apparatuur. Met de producten van CoreTigo kunnen machines en productielijnen worden ontworpen en aangepast wat voorheen niet mogelijk was. Deze oplossingen vergroten de flexibiliteit, aanpasbaarheid en modulariteit, wat resulteert in kosteneffectiviteit, verhoogde productiviteit en minder uitvaltijd. Omarmd door industriële leiders, biedt de IO-Link Wireless wereldwijde standaard, geschikt voor zware fabrieksomgevingen en motion control-toepassingen, connectiviteit van kabelkwaliteit voor miljoenen sensoren, actuatoren en industriële apparaten over de hele wereld.

