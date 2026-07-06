-Corinex y Plexigrid se unen para ofrecer la solución de gemelo digital más precisa hasta la fecha para la visibilidad y flexibilidad de la red eléctrica

VANCOUVER, BC y GIJÓN, España, 6 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Corinex Corp. y Plexigrid S.L. han firmado un acuerdo de cooperación estratégica para comercializar Corinex Plexigrid Intelligence, una plataforma para redes eléctricas de baja y media tensión, basada en los datos de energía más precisos y detallados.

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A medida que la IA, cada vez más intensiva en energía, se expande, la electrificación de la industria, el transporte y la calefacción/refrigeración se acelera, y la penetración de los recursos energéticos distribuidos se dispara, los operadores de red se enfrentan al mayor desafío tecnológico de las últimas décadas: planificar, operar y coordinar en tiempo real un sistema eléctrico distribuido, intermitente y bidireccional con millones de recursos energéticos distribuidos (RED). Para resolver este desafío con éxito, se requiere un nivel superior de visibilidad, inteligencia y control en tiempo real en las secciones de media y baja tensión de la red. Esta cooperación estratégica tiene como objetivo precisamente lograrlo.

Los productos de Corinex observan y actúan sobre la red física, mientras que el software de Plexigrid la modela y optimiza. Esta alianza aúna estas capacidades complementarias, conectando la inteligencia de campo en tiempo real con el análisis de gemelos digitales, las decisiones de capacidad y las acciones de flexibilidad.

La solución integrada ayuda a las empresas de servicios públicos a visualizar las condiciones de la red de voltaje en tiempo real, encontrar la capacidad disponible y actuar ante los límites de la red.

Construida sobre la arquitectura BPL de Corinex y sus capacidades de computación perimetral, la solución integra la detección, el procesamiento y la inteligencia en toda la red. Esto proporciona al gemelo digital de Plexigrid información más completa y precisa sobre los activos de la red.

Por qué BPL mejora el valor de los gemelos digitales

Las redes de transmisión se modelan y operan en tiempo real mediante instrumentación redundante de alta resolución en cada nodo y una topología eléctrica exacta, gestionada manualmente por un equipo especializado. Esto crea los requisitos de "observabilidad" que necesitan los sistemas de control de transmisión para operar. Ampliar este enfoque de miles de nodos de transmisión a decenas de millones de nodos de distribución costaría cientos de miles de millones y requeriría cientos de miles de personas. Simplemente no es factible, razón por la cual el 99% de los nodos de la red eléctrica permanecen sin modelar.

Plexigrid ofrece una solución más realista a este problema: un gemelo digital con una capa de IA bayesiana que reconstruye la topología eléctrica y el estado de la red a partir de sistemas que los distribuidores de energía ya tienen implementados, como GIS (utilizado para operaciones de campo y gestión de activos) y AMI (utilizado para facturación). Esto genera una visibilidad y un control sin precedentes en partes de la red que antes no se observaban o solo se observaban parcialmente, utilizando datos de sistemas que nunca se diseñaron para la observabilidad y el control de la red en tiempo real. Si bien estos gemelos digitales bayesianos ofrecen capacidades revolucionarias y son rápidos y económicos de adoptar a gran escala, no alcanzan la resolución temporal ni la precisión de los sistemas de control de transmisión.

La plataforma BPL de Corinex lleva el rendimiento y la calidad de inferencia de estos gemelos digitales a un nivel superior, al añadir una capa de instrumentación y control de baja latencia y alta resolución que complementa la infraestructura que los operadores de sistemas de distribución (DSO) ya utilizan en medidores, alimentadores, transformadores y otros activos de la red sin medir o parcialmente observados. El resultado es un nivel de resolución temporal, precisión y capacidades en tiempo real sin precedentes en las redes de distribución. Además, el nodo de inteligencia de red de Corinex, instalado en las líneas de baja tensión, amplía el número de puntos de medición y añade mediciones más detalladas de la red física, lo que proporciona al gemelo una visión más clara de la carga, la tensión, la calidad de la energía y las limitaciones emergentes.

Capacidad de Gemelo Digital Rendimiento típico con datos de contadores inteligentes PLC Rendimiento con Corinex BPL Resolución temporal 5-60 min 1 min Precisión de la estimación ~90–95% ~99% Incertidumbre operativa ~5-10% ~1% Margen de seguridad requerido ~10-20% ~2%-5% Utilización de activos Conservador, aproximadamente el 80% de los límites Optimizado, más cerca de los verdaderos límites

Diseñado para la Inteligencia de Edge y Distribuida

Corinex y Plexigrid utilizan BPL como base arquitectónica para la inteligencia de red distribuida. La plataforma procesa datos cerca de subestaciones, alimentadores y activos de la red. La inteligencia de red está integrada en las soluciones de Corinex y Plexigrid y está diseñada para ofrecer el mejor rendimiento y valor a los operadores de sistemas de distribución (DSO). Esto permite realizar comprobaciones de datos en tiempo real, análisis locales y alertas tempranas sobre condiciones anómalas. La plataforma también gestiona modelos más amplios, pronósticos, planificación, informes y conexiones con otros sistemas de servicios públicos.

El resultado es una capa de inteligencia distribuida que vincula las condiciones de campo con los modelos digitales y las decisiones de los servicios públicos.

"Las empresas de servicios públicos necesitan más que conectividad y más que una visión de la red basada en la nube. Necesitan una capa de inteligencia que pueda observar la red física, comprender las condiciones cambiantes y respaldar la toma de decisiones a la velocidad que exigen los sistemas de distribución modernos", afirmó Peter Sobotka, fundador y consejero delegado de Corinex Corp. "Corinex ofrece capacidades BPL, GIN y de computación perimetral en toda la red. Plexigrid añade capacidades avanzadas de gemelos digitales y gestión de la flexibilidad que impulsan mejores decisiones en materia de capacidad, inversión y operaciones".

"Esta asociación permite que nuestros modelos se basen continuamente en información de alta resolución de la red física. La combinación de esa información con el procesamiento distribuido y el análisis avanzado de la red crea una base más sólida para la planificación, la flexibilidad y las operaciones diarias", declaró Alberto Méndez, consejero delegado y cofundador de Plexigrid.

Acerca de Corinex Corp.

Corinex Corp. proporciona tecnología que ayuda a reforzar las redes eléctricas de baja y media tensión. Su plataforma funciona como infraestructura digital de capacidad de red. Ofrece a las empresas de servicios públicos los datos y el control necesarios para gestionar la congestión, aumentar la capacidad útil y optimizar el rendimiento de los activos existentes.

Acerca de Plexigrid

Plexigrid desarrolla gemelos digitales y orquestadores impulsados por IA para la visibilidad, la planificación y la gestión de la flexibilidad de la red eléctrica, con el fin de ayudar a las empresas de servicios públicos a modelar las condiciones de la red, encontrar limitaciones, evaluar la capacidad disponible y coordinar los recursos flexibles.

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