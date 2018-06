Coritiba Foot Ball Club e Midway Labs USA, empresa líder no mercado suplementos alimentares, fecham patrocínio

"Nós só temos a agradecer esta parceria que aumentou para este ano. Nós patrocinamos vários nomes do esporte nacional, times do exterior e ficamos muito agradecidos com esta parceria com o Coxa", disse Wilton Colle, presidente da Midway Labs USA.

No novo modelo, a Midway terá sua marca exposta dentro da numeração das camisas de jogo do Coxa. A antiga aplicação, com a marca sobreposta no espaço acima do número, continuará nos uniformes de treino. Além da camisas nos campos do CT da Graciosa e nos jogos do time, a empresa americana também terá sua exposição em propriedades do clube como publicidade estática no estádio e nos backdrops de entrevistas.

Outra novidade presente em 2018 é uma maior participação da indústria de suplementação junto aos sócios e torcedores do Coxa. Já na partida contra o Vila Nova, pela 7ª rodada do Brasileiro, um kit completo de produtos Midway será disponibilizado para retirada no programa de fidelidade do Coxa, o Goleada Coxa-Branca. Essa ação deve se repetir em todas as partidas.

No clube, são cerca de 200 atletas atendidos pelo departamento de nutrição com o fornecimento de suplementação. O controle é feito sob critérios técnicos e de saúde controlado pela área nutrição e demais áreas relacionadas ao Centro de Excelência de Esportes do Coritiba (CEECOR) obedecendo às necessidades de cada atleta e categoria. A supervisão é feita pela pelas nutricionistas Margarete Albuquerque e Marla Martins.

Margarete vê de maneira positiva a continuidade da parceria que, segundo ela, tem grande importância no desenvolvimento dos atletas do Coxa. "É um laboratório de ponta, por isto a parceria tem muito valor para o Coritiba. A Midway continuará agregando na preparação, recuperação e prevenção dos nossos atletas, oferecendo material de alta qualidade para o alcance da alta performance", diz.

Contato: fernando@minotauro.net

(21) 9 9169-7387

FONTE Midway Labs USA

SOURCE Midway Labs USA

Related Links

http://br.midwaylabsusa.com/