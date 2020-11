Corlieve Therapeutics SAS conclut un financement d'amorçage pour développer des thérapies pour les maladies neurologiques graves

PARIS, 2 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Corlieve Therapeutics a annoncé aujourd'hui la clôture de son financement d'amorçage mené par Kurma Partners et IDinvest Partners, en collaboration avec Pureos Bioventures. Corlieve se concentre sur le développement de nouvelles thérapies pour les troubles neurologiques graves.

Le programme principal de Corlieve utilise une nouvelle approche de thérapie génique AAV pour le traitement de l'épilepsie réfractaire du lobe temporal (TLE), l'épilepsie focale la plus couramment diagnostiquée chez l'homme. Le programme s'appuie sur les travaux scientifiques pionniers de l'INSERM, du CNRS, de l'Université d'Aix-Marseille et de l'Université de Bordeaux, et est développé en collaboration avec REGENXBIO Inc. (Maryland, États-Unis), une société de pointe dans le domaine de la thérapie génique. En outre, Corlieve a accordé une licence à la technologie NAV AAV9 de REGENXBIO pour le programme TLE. Corlieve est dirigée par le PDG Richard Porter, qui apporte à la société plus de 25 ans d'expérience de leadership en neurosciences dans les industries pharmaceutique et de biotechnologie, dont plus récemment en tant que directeur général de Therachon Holding AG jusqu'à son acquisition par Pfizer en juillet 2019.

"Je suis enthousiaste à l'idée de construire Corlieve sur un une base scientifique solide et avec le soutien précieux de nos partenaires et investisseurs", a déclaré le Dr Porter. "Notre approche novatrice nous permet d'apporter des traitements qui pourraient changer la donne aux patients atteints de maladies neurologiques."

Le conseil d'administration de Corlieve sera composé de Vanessa Malier, associée principale de Kurma, Anja Harmeier, associée de Pureos Bioventures et Olivier Danos, Ph.D., directeur scientifique de REGENXBIO.

"La création de Corlieve avec REGENXBIO est une autre validation de notre approche pour construire des entreprises sur la base d'une science française de pointe combinée à un partenaire technologique fort . Nous, à Kurma, sommes ravis de soutenir cette science émergente pour s'attaquer à l'ELT", a déclaré Mme Malier.

"Notre mission à REGENXBIO est de développer et de permettre l'utilisation de notre plateforme technologique exclusive NAV pour faire progresser les nouvelles thérapies géniques pour les maladies dont les besoins sont importants et non satisfaits", a déclaré le Dr Danos. "Nous sommes heureux de collaborer avec Corlieve dans cette application de notre technologie NAV AAV9 pour traiter potentiellement les patients souffrant de TLE, pour lesquels de meilleures modalités de traitement sont nécessaires."

Corlieve Therapeutics est une société de biotechnologie qui s'efforce de proposer de nouvelles options thérapeutiques aux patients souffrant de graves troubles neurologiques. Le projet principal vise les récepteurs kainate exprimés de manière aberrante dans l'hippocampe des patients atteints de TLE en utilisant une approche de thérapie génique.

Kurma Partners est un acteur européen clé dans le financement de l'innovation dans le domaine de la santé et de la biotechnologie, du capital d'amorçage au capital de croissance, notamment par l'intermédiaire de Kurma Biofund I à III et de Kurma Diagnostics, ainsi que par le biais de partenariats stratégiques avec des institutions européennes prestigieuses dans le domaine de la recherche et de la médecine.

IDinvest Partners est l'un des leaders européens du capital investissement dans les moyennes entreprises. Avec 8 milliards d'euros sous gestion, la société a développé plusieurs domaines d'expertise, notamment des transactions innovantes de capital-risque de démarrage ; dette privée du marché intermédiaire, à savoir dette à une tranche, dette senior et subordonnée ; services de conseil en investissement primaire et secondaire et en capital d'investissement.

Pureos Bioventures est un fonds de capital-risque nouvellement créé, conseillé par Bellevue Asset Management. Pureos investit exclusivement dans des sociétés privées développant des médicaments innovants, en mettant l'accent sur la prochaine génération de médicaments biologiques et sur les nouveaux formats de médicaments. Les sociétés sélectionnées pour faire partie du portefeuille du fonds reposent sur l'excellence scientifique et disposent d'équipes performantes qui développent des thérapies dans différents domaines, notamment l'oncologie, l'immunologie, l'ophtalmologie, les maladies rares et les neurosciences. Pureos a constitué une équipe dotée d'une grande expertise en matière d'investissement, de gestion et d'exploitation clinique, qui s'efforce d'avoir un impact sur la vie des patients en faisant progresser des traitements innovants pour des maladies dévastatrices.

REGENXBIO est une société de biotechnologie de pointe au stade clinique qui cherche à améliorer la vie des gens grâce au potentiel curatif de la thérapie génique. La plateforme technologique NAV de REGENXBIO, une plateforme propriétaire de livraison de gènes issus des virus adéno-associés (AAV), comprend des droits exclusifs sur plus de 100 nouveaux vecteurs AAV, dont AAV7, AAV8, AAV9 et AAVrh10. REGENXBIO et ses licenciés tiers de la plate-forme technologique NAV appliquent la plate-forme technologique NAV dans le développement d'un large pipeline de candidats dans de multiples domaines thérapeutiques.

