Corona apresenta o sabor do paraíso com Corona Tropical, a primeira bebida sem ser cerveja no portfólio global da marca

De acordo com a Research and Markets , espera-se que o mercado global de água gaseificada alcoólica aumente a uma taxa de crescimento anual composta de 12% nos próximos anos. À medida que mais consumidores em todo o mundo procuram bebidas alternativas e de baixa caloria, a Corona criou um produto para os consumidores que buscam esse estilo de vida Corona, além da cerveja. A Corona Tropical é uma bebida alcoólica refrescante sem adição de açúcar e com menos de 100 calorias por lata, disponível em vários sabores tropicais. Com a Corona Tropical, a Corona está ampliando seu portfólio global de bebidas para oferecer um novo, refrescante e gostoso sabor do paraíso, desenvolvendo uma categoria completamente desconhecida em alguns mercados do mundo.

"A Corona é uma marca que nasceu dos trópicos e, à medida que incentivamos os consumidores a adotar seu estilo de vida em todo o mundo, estamos entusiasmados em oferecer uma nova bebida Corona às pessoas que amam a marca, mas que procuram opções que não sejam cerveja", disse Felipe Ambra, vice-presidente global da Corona. "Nossa missão é levar o paraíso às pessoas em todos os lugares, e nossa mais recente inovação faz exatamente isso. Criamos uma bebida alcoólica mais saborosa e muito acessível para que todos possam desfrutar da sensação de paraíso proporcionada pelo estilo Corona."

Para destacar o sabor natural do suco de frutas real*, em maio, a Corona instalará cartazes com frutas reais que poderão ser colhidas em cidades selecionadas, começando em Londres e expandindo para o mundo todo, dando aos moradores a oportunidade de mergulhar no sabor e na sensação de um paraíso tropical. Os cartazes com frutas reais permitirão que os consumidores colham frutas diretamente da propaganda e degustem uma fatia em sua própria amostra de Corona Tropical em um relaxante oásis tropical nas proximidades. E alguns consumidores de sorte da Corona Tropical terão a oportunidade de apreciar sua próxima Corona Tropical no verdadeiro paraíso da vida real, a Corona Island, para realmente se desconectar da realidade e se reconectar com a natureza. Para ganhar uma viagem com acompanhante, os apreciadores da Corona Tropical nos mercados participantes podem compartilhar no Instagram ou Twitter uma foto tomando uma Corona Tropical, seguir a @corona e marcar #NewCoronaTropical ou #NuevaCoronaTropical para concorrer. A promoção começará este mês em mercados selecionados e terá duração de duas semanas, começando pelo Reino Unido em 10 de maio.

No Reino Unido, a Corona Tropical tem 4,5% ABV e está disponível em três sabores: goiaba e limão; framboesa e limão; e frutas vermelhas e capim-limão. Nos mercados latino-americanos, a Corona Tropical tem 4,2% ABV e está disponível em quatro sabores: lima e limão; toranja e limão; abacaxi, manga e limão; e morango, cereja e limão. A Corona Tropical é sempre apreciada com o clássico ritual do limão da Corona. Os preços e a disponibilidade variam de acordo com o mercado.

*concentrado de suco de frutas

Sobre a Corona Global

Criada no México, a Corona é a marca líder de cerveja do país e a cerveja mexicana mais popular do mundo, exportada para mais de 180 países. A Corona Extra foi fabricada pela primeira vez em 1925 na Cervecería Modelo, na Cidade do México. A Corona é pioneira no setor de cerveja e foi a primeira a usar uma garrafa transparente para mostrar a sua pureza e alta qualidade para o mundo. A arte encontrada na garrafa foi pintada, destacando nosso compromisso com a qualidade em nossas embalagens e a nossa herança mexicana. Nenhuma Corona está completa sem limão. Adicionando naturalmente personalidade, sabor e refrescância, o ritual do limão faz parte integrante de uma experiência verdadeiramente única da Corona. A marca é sinônimo de praia e celebra o tempo ao ar livre. A marca convida as pessoas a fazer uma pausa, relaxar e apreciar os simples prazeres da vida.

A Corona tem um compromisso contínuo com a redução do uso de plástico. Desde sua parceria com a Parley for the Oceans em 2017, ela superou sua missão de proteger 100 ilhas antes de 2020 e continua a implementar esforços consistentes de limpeza global.

Sobre a Anheuser-Busch InBev

A Anheuser-Busch InBev é uma empresa de capital aberto (Euronext: ABI) com sede em Leuven, na Bélgica, com listagens secundárias nas bolsas de valores do México (MEXBOL: ANB) e da África do Sul (JSE: ANH) e com Recibos Depositários Americanos na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: BUD). Como empresa, sonhamos grande para criar um futuro mais animado. Estamos sempre buscando novas maneiras de encontrar momentos especiais na vida, fazer progredir o nosso setor e causar um impacto significativo no mundo. Temos o compromisso de desenvolver excelentes marcas que resistam ao tempo e de produzir as melhores cervejas usando os melhores ingredientes. Nosso portfólio diversificado de mais de 500 marcas de cerveja inclui as marcas globais Budweiser®, Corona® e Stella Artois®; marcas multinacionais como Beck's®, Hoegaarden®, Leffe® e Michelob ULTRA®; e campeãs locais como Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Castle®, Castle Lite®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin®, e Skol®. Nossa herança de produção de cerveja data de mais de 600 anos, abrangendo continentes e gerações. De nossas raízes europeias na cervejaria Den Hoorn em Leuven, Bélgica, ao espírito pioneiro da cervejaria Anheuser & Co em St. Louis, EUA, à criação da cervejaria Castle na África do Sul durante a corrida do ouro de Joanesburgo, à Bohemia, a primeira cervejaria do Brasil. Geograficamente diversificada com uma exposição balanceada em mercados desenvolvidos e em desenvolvimento, aproveitamos os pontos fortes coletivos de aproximadamente 169 mil colegas em quase 50 países do mundo. Em 2021, o faturamento informado pela AB InBev foi de USD 54,3 bilhões (excluindo joint ventures e associados).

