Corona, la marca global de cerveza, anima a las personas a responder al llamado de la naturaleza con la segunda temporada de la serie de contenidos originales de Corona Studios, "Free Range Humans"

"Las personas anhelan conectarse con la naturaleza, pero estamos restringidos por nuestras rutinas diarias y la vida en la ciudad", comentó Felipe Ambra, vicepresidente global de Corona. "Free Range Humans es una celebración alegre de personas que se reconectan con la naturaleza. Para llevarlo a la vida, crearemos oasis por tiempo limitado para que los habitantes de ciudades experimenten cómo incluso unos pocos minutos junto a la naturaleza pueden impactar positivamente en su bienestar físico y mental".

En 2019, Corona Studios, una dinámica casa de contenidos globales que opera y promociona a Corona exclusivamente fuera de los Estados Unidos, lanzó Free Range Humans. Al igual que la marca Corona, la serie se aferra a la naturaleza y la playa, y la primera temporada recibió más de 100 millones de visitas en todo el mundo.

La segunda temporada presenta seis nuevos episodios en los que participan personas de todo el mundo que se han liberado de los confines cotidianos para acercarse a la naturaleza y han comprometido sus vidas con las causas que les importan.

"La primera temporada se basó en la idea de que las personas pasan el 90 % de sus vidas en interiores.** Sin embargo, solo algunos de nosotros seguimos el impulso de dejar atrás nuestros trabajos de escritorio para buscar el sentido fuera", manifestó Nick Sonderup de Pereira O'Dell, socio creativo de Corona. "La segunda temporada sigue el itinerario de seis personas que decidieron aventurarse a una vida al aire libre y buscar actividades más significativas".

Entre los miembros del elenco para la segunda temporada de Free Range Humans se encuentran:

Loyiso Dunga (Sudáfrica) , "The Kelp Keeper": Loyiso es un biólogo marino que lleva 11 años haciendo mantenimiento y preservando bosques de quelpos marinos, necesarios para producir la mitad del oxígeno en la atmósfera de la tierra.

, "The Kelp Keeper": Loyiso es un biólogo marino que lleva 11 años haciendo mantenimiento y preservando bosques de quelpos marinos, necesarios para producir la mitad del oxígeno en la atmósfera de la tierra. Maroitai Tehio (Polinesia Francesa) , "The Coral Gardener": Maroitai está dando prioridad a los corales del océano al construir una red de viveros con Coral Gardeners, una organización que crea un movimiento global para salvar el arrecife. El coral oceánico alberga una cuarta parte de toda la vida marina y casi el 50 % ha muerto durante los últimos 30 años.

, "The Coral Gardener": Maroitai está dando prioridad a los corales del océano al construir una red de viveros con Coral Gardeners, una organización que crea un movimiento global para salvar el arrecife. El coral oceánico alberga una cuarta parte de toda la vida marina y casi el 50 % ha muerto durante los últimos 30 años. Jessica Hutchinson (Canadá) , "The Ecosystem Guardian": Jessica es ecologista de restauración y forma parte de Redd Fish Restoration Society. Juntos, están en la primera línea para restaurar la pérdida de hábitat de la población del salmón del Pacífico en Norteamérica.

, "The Ecosystem Guardian": Jessica es ecologista de restauración y forma parte de Redd Fish Restoration Society. Juntos, están en la primera línea para restaurar la pérdida de hábitat de la población del salmón del Pacífico en Norteamérica. Santiago Figueroa ( Chile ) , "The Cacti Padre": Santiago ayuda a mantener vivo el desierto con un enfoque en los cactus nativos de Chile , la mitad de los cuales está en peligro de extinción.

, "The Cacti Padre": Santiago ayuda a mantener vivo el desierto con un enfoque en los cactus nativos de , la mitad de los cuales está en peligro de extinción. Martina Álvarez ( Argentina /México) , "The Shark Advocate": Martina (@oceanomartina) se sumerge con el depredador más temido del océano para combatir las percepciones erróneas y llamar la atención sobre el hecho de que más de 100 millones de tiburones mueren cada año debido a la pesca ilegal.

, "The Shark Advocate": Martina (@oceanomartina) se sumerge con el depredador más temido del océano para combatir las percepciones erróneas y llamar la atención sobre el hecho de que más de 100 millones de tiburones mueren cada año debido a la pesca ilegal. Zenilton "Tinho" Pereira (Brasil) , "The Sea Turtle Protector": Tinho forma parte del Proyecto Tamar, una organización sin fines de lucro comprometida a proteger a las tortugas marinas en peligro de extinción en la costa brasileña. Solo una de cada 1.000 tortugas marinas sobrevive al nacimiento y casi todas sus especies están al borde de la extinción.

Para celebrar la segunda temporada de Free Range Humans, Corona ayudará a los consumidores a reconectarse con la naturaleza mediante el lanzamiento de instalaciones naturales dinámicas en zonas urbanas densas de todo el mundo. El oasis urbano inmersivo invitará a las personas a responder el llamado de la naturaleza al seguir la señalización hasta un oasis natural encantado donde se les invitará a tomarse una pausa.

Quienes se sientan inspirados por las historias de los miembros del elenco están invitados a postularse al Free Range Fund de Corona. El Free Range Fund otorgará siete subvenciones de USD 10.000 para ser usados como capital semilla, a fin de que los beneficiarios puedan dar el paso y respondan a su propio llamado de la naturaleza. El Fondo aceptará postulaciones en determinados mercados, el primero de ellos Sudáfrica, a partir del 25 de mayo. Cada mercado tendrá un ganador.

Free Range Humans fue concebido originalmente por Wieden+Kennedy Ámsterdam, desarrollado como una plataforma global de entretenimiento por Pereira O'Dell y producido por Monsters Children. Como parte de la celebración mundial de la segunda temporada de Corona, los espectadores pueden sintonizar un panel virtual en vivo con algunos miembros del elenco el miércoles 25 de mayo de 2022 en el canal de Corona en YouTube.

