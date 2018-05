Corona renomeia o Bali Pro da Liga Mundial de Surfe para "Corona Bali Protected" para chamar a atenção para a poluição dos mares pelo plástico

Em maio passado, a Corona assumiu um compromisso ambicioso com a Parley for the Oceans para proteger 100 ilhas no mundo todo da poluição por plásticos até 2020. Além desse compromisso, Corona e Parley estão agora convidando marcas do setor de bens de consumo embalados a se unirem a uma força-tarefa com o objetivo de deixar um legado duradouro nas regiões costeiras de Bali através da implementação da estratégia Parley AIR - Evitar plástico, Interceptar detritos de plástico e Redesenhar materiais e produtos.

Esta nova iniciativa vai começar no início do evento Corona Bali Protected com os seguintes programas:

Limpeza de praia com voluntários e embaixadores da Corona, Parley e da WSL PURE, o braço filantrópico da Liga Mundial de Surfe dedicado à saúde dos oceanos. As limpezas serão organizadas em estreita colaboração com as comunidades locais, ativistas e ONGs.

Uma experiência imersiva no Pavilhão Corona x Parley que educará os participantes sobre como o plástico está destruindo o paraíso enquanto, ao mesmo tempo, destacará maneiras pelas quais os consumidores, as indústrias locais e as marcas globais podem ser parte da solução.

Inspiradas e educativas Parley Talks com embaixadores Parley e atletas da LMS na Casa Corona.

A competição de surfe Corona Highline Specialty Heat, sancionada pela LMS apresenta camisetas feitas de Parley Ocean Plastic® e pranchas de surf e quilhas feitas a partir de materiais reciclados eco-inovadoras.

Eventos e ativações 100% sem uso de plástico não recicláveis com programas de reciclagem no local. O Komune Resort & Beach Club, um resort ecológico que sediará o evento, já está dando o exemplo em Bali com uma filosofia livre de plástico e instalações de reciclagem progressivas.

Com este evento, Corona e Parley estão iniciando uma série de sessões de colaboração com ativistas locais e ONGs, autoridades governamentais, indústrias locais e marcas globais de bens de consumo embaladas com o objetivo de criar um plano de ação de 5 anos, que será apresentado em outubro de 2018 em Bali.

Enquanto este evento aumentará a conscientização sobre a necessidade de proteger Bali da poluição por plástico, a parceria Corona x Parley já causou impacto em várias regiões do mundo. A estratégia Parley AIR está sendo implementada em mais de 30 ilhas nas Maldivas, expandindo-se para novas ilhas na Austrália, México, Chile e República Dominicana.

O Corona Bali Protected em Keramas, Bali, Indonésia acontecerá de 27 de maio a 9 de junho de 2018. Para informações adicionais, visiteworldsurfleague.com/corona e100islandsprotected.com.

CONTATOS

Anheuser-Busch InBev:

Aimee Baxter

Aimee.Baxter@anheuser-busch.com

Alison Brod Marketing + Communications:

Corona@alisonbrodmc.com

212-230-1800

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/693392/Corona_Bali_Protected.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/554451/Corona_Logo.jpg

FONTE Corona

SOURCE Corona