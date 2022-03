Corona, une marque mondiale de bière, choisit des experts renommés en design, en cuisine et en mode de vie pour développer l'île Corona

« L'île Corona incarne l'objectif de la marque de renouer avec la nature et nous sommes ravis de nous associer à nos nouveaux ambassadeurs mondiaux pour donner vie à cette réalité », a déclaré Felipe Ambra, vice-président mondial de Corona. Grâce à l'expertise de ces grands professionnels, notre programmation insulaire sera une expérience incroyablement immersive, qui aura des liens profonds avec la nature et célébrera l'environnement magnifique et les environs organiques de l'île. »

Outre l'accueil de nouveaux ambassadeurs, Corona déploie d'autres stratégies, s'efforçant notamment d'obtenir la certification « Blue Verified » d' Oceanic Global dans le cadre du programme rigoureux « Blue Standard » de cette ONG internationale, partenaire mondial de Corona. L'évaluation est en cours et l'île Corona devrait devenir la première île entièrement certifiée Blue Verified lors de son lancement au printemps de l'année prochaine.

James&Mau, une firme internationale d'architecture et de design, sera le fer de lance du concept de design global de l'île Corona. Le cabinet possède un solide portefeuille de concepts bioclimatiques et durables et ces connaissances sont appliquées aux structures des bâtiments sur l'île et aux bungalows de nos visiteurs. L'architecte local Jairo Márquez, originaire de Colombie, adapte le concept de James&Mau à la réalité des conditions de l'île en s'appuyant sur des matériaux durables et locaux.

« Dans la lignée des bières Corona, brassées avec des ingrédients 100 % naturels, les structures de l'île sont conçues soigneusement afin de compléter et de se fondre harmonieusement dans l'environnement naturel, que ce soit la mer, la plage, la flore et la faune », a déclaré Mauricio Galeano Escobar, architecte en charge des travaux sur l'île Corona. « Notre approche honore notre relation collective et profonde avec la nature, invitant nos visiteurs à s'arrêter, respirer et écouter le beau monde qui les entoure et à célébrer l'environnement naturel ».

Le programme culinaire durable de l'île Corona sera défini par le chef Christopher Carpentier. Né au Chili et résidant désormais en Colombie, le chef Carpentier est un juge invité régulièrement à participer à MasterChef Colombia et Chile. Il dirige plusieurs restaurants dans la région. Avec deux livres et plusieurs récompenses culinaires à son actif, Christopher Carpentier saura proposer les saveurs délicieuses et naturelles de l'Amérique latine, directement inspiré par Corona, qui n'utilise que des ingrédients naturels.

« En tant que cuisinier latino-américain et résident de Colombie, j'ai un profond respect pour la gastronomie multiculturelle », a déclaré le chef exécutif de l'île Corona, Christopher Carpentier. « J'ai hâte de donner vie de façon durable aux saveurs locales dans le menu et la programmation culinaires de l'île. Avec le jardin que nous prévoyons de cultiver sur place, notre cuisine sera pour nos invités un véritable lieu d'apprentissage, leur permettant de renouer avec la nature grâce à des mets locaux, frais et délicieux. »

Outre le design et la cuisine, un autre volet jouera un rôle essentiel dans l'expérience de nos visiteurs sur de l'île Corona. En effet, ateliers et excursions les plongeront dans un mode de vie axé sur la durabilité. Ancienne Miss Univers 2014, animatrice de télévision et mannequin dans sa Colombie natale, Paulina Vega sera en charge des questions liées au mode de vie sur l'île. Grande amoureuse des plages et aventurière curieuse, Mme Vega ira puiser son inspiration dans ses racines colombiennes. Elle cocréera les expériences de vie sur l'île, allant des excursions de plongée en apnée à la plantation de mangroves, et invitera chacun à embrasser le style de vie et la culture dans lesquels ce projet est né, avec l'espoir que, lorsque les visiteurs rentreront chez eux, ils seront de nouveau tombés amoureux de la nature. Pour en savoir plus sur sa vision de l'île, cliquez ici .

Onze pays* à travers le monde organisent des promotions locales qui permettent de bénéficier, tous frais payés, de cette expérience unique qu'est un voyage sur l'île Corona. D'autres possibilités d'accès à l'île seront annoncées au cours des prochains mois. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.livecoronaisland.com .

*Les pays éligibles sont : l'Argentine, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, la République dominicaine, l'Équateur, le Guatemala, le Paraguay, le Pérou et l'Afrique du Sud.

À propos de Corona

Née au Mexique, Corona est la principale marque de bière du pays. Exportée dans plus de 180 pays, elle est également la bière mexicaine la plus populaire au monde. Corona a fait figure de pionnière de l'industrie de la bière en étant la première marque à utiliser une bouteille transparente laissant deviner la pureté et la grande qualité de ses produits. Le dessin de la bouteille est peint à la main et souligne notre engagement envers la qualité de nos emballages et notre patrimoine mexicain. Aucune Corona n'est complète sans le citron vert. Ajoutant naturellement du caractère, de la saveur et de la fraîcheur à notre bière, le rituel du citron vert fait partie intégrante de l'expérience unique Corona. La marque est synonyme de plage et célèbre les moments passés en plein air. Elle invite les gens à faire une pause, à se détendre et à profiter des plaisirs simples de la vie. Corona a un engagement permanent de réduire le plastique. Elle a dépassé les objectifs qu'elle s'était fixés, à savoir 'protéger 100 îles avant 2020', et continue de déployer des efforts constants de nettoyage à l'échelle mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1764041/CORONA_BUNGALOW_01_5k.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1764040/Corona_Logo_05_Logo.jpg

SOURCE Corona