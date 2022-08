Corretora de Seguros oficial do Rock In Rio 2022, MDS firma parceria com influencer Diego Senna

A convite da marca, Diego também fará a cobertura das ações da MDS no evento em suas redes sociais

SÃO PAULO, 16 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Está chegando a hora do maior festival de música e entretenimento do mundo. O Rock in Rio, que teve sua primeira edição em 1985, se prepara para reabrir os portões da Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro, para mais uma edição que promete ser a maior e melhor da história do festival. Além de grandes shows nos palcos, o encontro musical contará com apresentações de dança, games, experiências imersivas, ritmos e culturas do Brasil e do mundo.

E para tornar essa experiência ainda mais intensa e digital, a MDS Brasil, corretora de seguros oficial do evento, firmou uma parceria com o cantor e influenciador digital Diego Senna. Enquanto todos aguardam pelo espetáculo, Diego usará o perfil do grupo (@_mdsgroup) para compartilhar curiosidades sobre a história do Rock In Rio, além de fazer aquilo que faz de melhor: cantar os hits mais aclamados. Os seguidores ainda poderão interagir com ele por meio de caixa de perguntas, termômetro e enquetes, relacionados ao universo da música e aos artistas que se apresentarão no festival.

Artista e influencer consolidado

O cantor e compositor Diego Senna começou a se destacar no TikTok (@diegosennamusic) em meados de 2019, devido ao talento que demonstrava. No perfil, Diego produz conteúdos musicais e promove lives diárias, onde faz covers a pedido de seus fãs. Atualmente, o influencer já tem mais de 500 mil seguidores na rede e acumula sucessos autorais, atingindo mais de 6 milhões de curtidas. No Instagram, o influenciador já soma mais de 20 mil seguidores.

Natural de Vila Velha, no Espírito Santo, Diego trará ainda mais visibilidade para a região através da parceria com a MDS Brasil durante o Rock in Rio 2022, visto que a companhia é uma das principais corretoras do país no segmento de seguros e, assim como influenciador, também escolheu a cidade curitibana como um de seus "lares", com um escritório com infraestrutura diferenciada e uma equipe altamente capacitada para atender às necessidades da população local.

Além de criar momentos especiais pré-festival, o cantor será o host do Instagram do Grupo MDS durante os dias de shows e fará a cobertura dos melhores momentos diretamente do espaço VIP da MDS. "Firmar essa parceria com MDS é, para mim, uma oportunidade de fazer o que eu mais gosto: vivenciar e falar sobre música. Porém, mais do que isso, o trabalho junto à empresa vai me desafiar a mostrar para o meu público que busca por auxílio de profissionais especializados para a contratação de serviços de seguro, como é o caso de uma corretora como a MDS, é um investimento necessário até mesmo para jovens em momentos de celebração. Afinal, os riscos não avisam quando vão aparecer", explica Senna.

Proteção e curtição têm tudo a ver

Para Kauê Garcia, Superintendente de Marketing e Comunicação da MDS Brasil, está na hora de mostrar que a corretagem de coberturas securitárias pode e deve fazer parte do dia a dia de todas as gerações: "Embora milenar, o universo das corretoras de seguros traz consigo a capacidade de reinvenção, personalização e adequação às diferentes gerações, comportamentos e demandas que surgem à medida que o mundo muda. E assim é também o Rock in Rio. Por meio dessa parceria dinâmica, atemporal e cheia de sintonia, teremos a honra de trazer respaldo a um festival que atingiu o status de Patrimônio Cultural Imaterial do Rio de Janeiro e, além disso, contaremos com o Diego, que é um influenciador de sucesso, para transmitir uma mensagem de proteção e curtição na linguagem das redes sociais", conclui o executivo.

O projeto entre a corretora e o influenciador integra o #MDSGO, pilar da companhia que engloba uma série de ações em prol da sociedade e da cultura. A iniciativa da MDS busca fortalecer o vínculo e a valorização da multinacional com múltiplos universos e tem como objetivo diminuir as diferenças, promovendo uma união entre mundos e pessoas distintas.

Rock in Rio em números

A edição 2022 do Rock in Rio Brasil chega para quebrar recordes e promete ser a melhor e maior de todos os tempos. Durante sete dias, o Parque Olímpico da Barra transforma-se na Cidade do Rock, com mais de 250 shows, 670 artistas e 500 horas de entretenimento. O festival se prepara para abrir os portões nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro, com atrações como Justin Bieber, Coldplay, IRON MAIDEN, Post Malone, Demi Lovato, Alok, Iza, Green Day, Billy Idol, Capital Inicial e muitos outros nomes consagrados na cena nacional e internacional.

Sobre a MDS

A MDS é um grupo multinacional de corretagem de seguro e resseguro, consultoria de riscos e gestão de benefícios. É líder de mercado em Portugal, está entre os maiores no Brasil e presente também em Angola, Moçambique e Espanha. Mundialmente, a companhia opera por meio da Brokerslink – empresa fundada pelo grupo e que gere uma rede de brokers presente em mais de 120 países, totalizando cerca de 25.000 profissionais de seguros. Em resseguro, a organização atua no Brasil, em Portugal e na África com a marca MDS RE. A RCG - Risk Consulting Group é a empresa referência em análise de riscos, controle de perdas, plano de continuidade de negócios e Enterprise Risk Management. Por meio da HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), o grupo oferece soluções alternativas de transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros. Por fim, enquanto as recentes aquisições de Process, Tovese e CredRisk reforçam a expertise da empresa no setor de P&C e Garantias, a aquisição total da 838 Soluções e a compra da Ben's e da QH Consult reiteram o domínio no segmento de Benefícios Corporativos, Gestão Automatizada de Benefícios, Benefícios Flexíveis e Educação. Para mais informações, acesse: www.mdsgroup.com.

Sobre o Rock in Rio

O Rock in Rio foi criado para dar voz a uma geração e promover experiências únicas e inovadoras. Em 1985, o evento foi responsável por colocar o Brasil na rota de shows internacionais. Batendo recordes de público a cada edição e gerando impactos positivos nos países onde é realizado, se consagrou como o maior festival de música e entretenimento do mundo. Consciente do poder disseminador da marca, hoje o Rock in Rio pauta-se por ser um evento com o propósito de construir um mundo melhor para pessoas mais felizes, confiantes e empáticas num planeta mais saudável.

A internacionalização da marca começou por Portugal, Lisboa, em 2004, onde o evento acontece até hoje, seguido por Espanha (Madri) e pelos Estados Unidos (Las Vegas). No Rock in Rio, os números não param de crescer. Pelas Cidades do Rock já passaram mais de 10 milhões de visitantes nestas 21 edições. Em 37 anos, o festival ganhou o mundo e tornou-se um verdadeiro parque de experiências, mas, muito além disso, cresceu e ampliou a sua atuação, sempre com o olhar no futuro.

Adotando e incentivando práticas que apoiam o coletivo, o Rock in Rio preza pela construção de um mundo melhor e se une a empresas que possuem este mesmo olhar e diretriz. Em 2013, foi reconhecido por seu poder realizador ao receber a certificação da norma ISO 20121 - Eventos Sustentáveis. Desde a primeira edição, já gerou 237 mil empregos diretos e indiretos e investiu, junto com seus parceiros, mais de R$ 110 milhões em diferentes projetos, passando por temas como sustentabilidade, educação, música, florestas, entre outros.

