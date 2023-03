Corretora OctaFX chega ao Brasil com foco em trading Forex

Presente em mais de 150 países, empresa tem como objetivo aumentar a disponibilidade de material educacional de qualidade sobre o mercado

SÃO PAULO, 29 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Nos últimos anos as pesquisas sobre investimentos e formas seguras de aplicação visando aumento de renda entre brasileiros aumentou expressivamente: um terço dos brasileiros investiu em produtos financeiros em 2021, com destaque para as classes A/B, segundo o Raio X do investidor Brasileiro da ANBIMA . É nesse cenário que a OctaFX, corretora global que oferece serviços de trading online, chega ao Brasil.

Presente em mais de 150 países, a corretora mira em impulsionar os investimentos em Forex, oferecendo soluções online e uma vasta gama de materiais educativos e treinamentos em sua plataforma.

Considerado um mercado estratégico para a empresa pelo grande público interessado em investimentos, o Brasil é o novo foco da OctaFX em apoiar os traders experientes e novos, ajudando-os a alcançar um novo patamar de seus investimentos com os serviços oferecidos pela corretora em seu ecossistema.

Com um volume diário de negociação de 6,6 trilhões de dólares, o Forex é atualmente o maior mercado financeiro individual do mundo, e oferece de forma descentralizada uma variedade de moedas estrangeiras, englobando o processo de conversão de uma moeda para outra.

Um dos objetivos da OctaFX é aumentar a disponibilidade de material educacional de qualidade sobre o mercado Forex. Para isso, a empresa está atualizando e ajustando o conteúdo que já possui ao contexto cultural brasileiro.

Com cursos, treinamentos, webinars, artigos, Q&A e outros materiais focados em cada país onde estão inseridos, a OctaFX também oferece suporte 24/7, que terá atendimento completo em português, além de 230 instrumentos de negociação e um índice de alavancagem máxima de 1:500.

Em seu ecossistema, a empresa possui a OctaTrader, plataforma web e app de trading, que inclui todas as etapas — educação, ofertas e ferramentas de negociação. Isso faz com que todo processo de investimento seja feito de forma fácil e segura.

Para saber mais sobre o trading de Forex em geral e sobre a OctaFX, visite o site .

Sobre a OctaFX

A OctaFX é uma corretora global que fornece serviços de trading on-line em todo o mundo desde 2011. Oferecemos acesso sem comissões aos mercados financeiros e uma variedade de serviços já utilizados por clientes de 150 países com mais de 21 milhões de contas de negociação.

Com webinars educacionais gratuitos, artigos e ferramentas analíticas, ajudamos nossos clientes a atingir seus objetivos de investimento com base em informação de qualidade e confiança.

A OctaFX ganhou mais de 60 prêmios desde a sua fundação, incluindo o prêmio "Best Online Broker Global 2022" da World Business Outlook e o prêmio "Best Global Broker Ásia 2022" da International Business Magazine.

