Corretora on-line Libertex se torna a parceira oficial de trading on-line do FC Bayern

KINGSTOWN, São Vicente e GRANADINAS, 24 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Libertex, uma das principais plataformas de trading on-line, está firmando uma parceria plurianual, até 2025, com o FC Bayern. É a primeira vez que o clube trabalha com um parceiro de trading on-line na área de CFD e operações de câmbio, e também é a primeira vez que a Libertex patrocina um time alemão.

"Com mais de 290 mil membros, o FC Bayern é o clube esportivo com o maior número de membros no mundo. Os fãs têm particularmente fome de sucesso, mas também se mostram justos e ponderados após as derrotas, o que nos impressionou", disse Michael Geiger, CEO da Libertex.

Esta parceria permite que a Libertex compartilhe seu amor pelo esporte e por uma competição saudável com seus milhões de clientes. Marios Chailis, diretor de marketing do Libertex Group, explicou: "O trading também requer uma certa dose de autoconfiança, além da consciência de que a arrogância não tem lugar no trading; e você precisa adquirir conhecimento suficiente para evitar tomar as decisões erradas."

Andreas Jung, membro do conselho de marketing do FC Bayern, disse: "A Libertex é uma empresa inovadora em um mercado global emergente. Esperamos formar uma parceria construtiva com uma das principais plataformas de trading on-line para traders experientes."

Como parceira oficial de trading on-line do FC Bayern, a Libertex agora fará parte da publicidade do perímetro de LED na Allianz Arena de Munique e também terá presença regular nos canais de rede social do FC Bayern.

Sobre a Libertex

Parte do Libertex Group, a Libertex é uma corretora on-line que oferece CFDs negociáveis, com ativos subjacentes como commodities, Forex, ETFs, criptomoedas e outros.

Ao longo dos anos, a Libertex recebeu mais de 40 prêmios e reconhecimentos de prestígio internacional, como "Plataforma Mais Confiável - América Latina" (Ultimate Fintech, 2022). A Libertex é a parceira oficial de trading on-line do FC Bayern e do Tottenham Hotspur FC, reunindo os interessantes mundos do futebol e do trading.

Desde sua fundação em 1997, o Libertex Group cresceu e se tornou um grupo diversificado de empresas, atendendo a milhões de clientes de vários países.

Para mais informações sobre a Libertex, acesse www.libertex.org

Aviso de risco: os CFDs são instrumentos complexos e apresentam alto risco de perda rápida de dinheiro devido à alavancagem. Você deve considerar se entende como os CFDs funcionam e se tem condições de assumir o alto risco de perder seu dinheiro.

FONTE Libertex

