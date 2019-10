Corrida Outubro Rosa leva mensagem de conscientização sobre o câncer de mama

Evento em Ribeirão Preto reunirá mais de 1800 pessoas, chamando a atenção para a causa do movimento mundial

RIBEIRÃO PRETO, Brasil, 1 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A campanha Outubro Rosa ganhou força no mundo todo alertando sobre o câncer de mama. Em Ribeirão Preto, a 6ª edição da Corrida/Caminhada Outubro Rosa deve reunir mais de 1800 pessoas – entre homens e mulheres –, neste domingo, dia 06, no Shopping Iguatemi da cidade, levando a mensagem sobre a importância do diagnóstico precoce e a prevenção da doença.

No Brasil, segundo levantamento do Instituto Nacional do Câncer (INCA), 60 mil novos casos da neoplasia devem ser registrados em 2019. Trata-se do tumor mais incidente entre mulheres depois do câncer de pele não-melanoma. Mundialmente os dados também são alarmantes: o câncer de mama afeta 2,1 milhões de pessoas por ano e é o quinto que mais mata, de acordo com o Globocan 2018, um estudo da Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer.

"Há seis anos, através da Corrida/Caminhada Outubro Rosa reforçamos a bandeira da causa e buscamos chamar a atenção para que as mulheres façam regularmente os exames indicados. Além disso, hábitos saudáveis, incluindo atividade física regular e alimentação equilibrada, estão entre as formas de prevenção de vários tipos de câncer e devem ser adotados", reforça o oncologista Diocésio Andrade, diretor técnico do InORP/Grupo Oncoclínicas.

Importância da atividade física

Uma pesquisa publicada na revista Nature, que contou com a colaboração do Ministério da Saúde, revela que uma em cada dez mortes em decorrência de câncer de mama no Brasil poderia ter sido evitada com a prática de atividade física regular. De acordo com a pasta, os números mostram que, em 2015, 2.075 mortes poderiam ter sido evitadas se as pacientes realizassem pelo menos uma caminhada de 30 minutos ao dia cinco vezes por semana.

"A corrida e caminhada de rua tem ganhado cada vez mais adeptos e esta foi a forma que encontramos para mobilizar os fãs deste esporte e chamá-los para vestir rosa e correr pela causa", afirma Arthur Rizzi, da ARS Eventos e Consultoria Esportiva.

A Corrida/Caminhada Outubro Rosa que tem a realização do InORP/Grupo Oncoclínicas e da ARS Eventos e Consultoria Esportiva terá largada do estacionamento do Shopping Iguatemi Ribeirão Preto.

