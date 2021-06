Corsearch et Incopro unissent leurs forces pour soutenir un Internet plus propre et une société meilleure

- Alors que le e-commerce et le contenu numérique explosent, Corsearch et Incopro vont créer une équipe mondiale capable de rétablir la confiance contre la contrefaçon, l'abus de marque et le piratage.

LONDRES, 10 juin 2021 /PRNewswire/ -- Corsearch a le plaisir d'annoncer l'acquisition du fournisseur de protection des marques en ligne, Incopro, dans le cadre d'un accord qui améliore encore les capacités de Corsearch en matière de protection des marques et de contenu. Tout comme Corsearch, Incopro est une entreprise agile et innovante qui est pionnière en matière de nouvelles technologies pour relever les défis croissants d'un environnement en ligne complexe. L'équipe technologique d'Incopro protège plus de 750 marques contre la contrefaçon et les abus de propriété intellectuelle (PI), et l'association des deux entreprises témoigne de leur engagement à développer et à fournir les solutions dont les marques et les entreprises de PI ont besoin.

La croissance spectaculaire du e-commerce et de l'utilisation des médias numériques signifie que les entreprises et les consommateurs dépendent maintenant plus que jamais d'Internet. Cependant, les opportunités offertes par les marchés mondiaux s'accompagnent de menaces de plus en plus fréquentes qui touchent la contrefaçon, le marché gris, l'abus de marque et le piratage en ligne. Plus que jamais, les solutions de protection des marques qui utilisent des technologies de pointe pour réduire les risques liés aux marques et protéger le bien-être des consommateurs sont essentielles.

Des petites aux grandes entreprises, les propriétaires de PI ont besoin d'une solution complète de protection des marques qui repose sur un réseau mondial de technologies, de données et d'expertise. Corsearch est synonyme de confiance pour les marques qui ont besoin d'un soutien innovant et spécialisé contre la perte de revenus et les atteintes à la réputation causées par l'abus de PI. L'ajout de l'équipe d'Incopro à son réseau mondial d'analystes, de développeurs et d'enquêteurs garantit que l'efficacité de Corsearch pour la protection des marques sur tous les marchés sera encore renforcée.

Tobi Hartmann, PDG de Corsearch, a déclaré : « Depuis des années, nous sommes impressionnés non seulement par la technologie innovante et la vision globale d'Incopro, mais aussi par son engagement à rétablir la confiance dans le commerce numérique. Dans le passé, Incopro a invité ses clients de marque à se joindre à « un plus grand gang » contre la contrefaçon et l'abus de la PI. Nous sommes ravis qu'ils aient accepté de s'allier à l'équipe internationale de Corsearch alors que nous joignons nos forces pour soutenir un Internet plus propre et une société meilleure. »

Simon Baggs, PDG d'Incopro, s'est réjoui : « Il s'agit d'une occasion vraiment passionnante pour mon équipe de direction et mon personnel de se joindre à l'équipe talentueuse de Corsearch afin de travailler ensemble pour offrir la technologie et les solutions dont les propriétaires de marques et de PI ont besoin. Nous sommes ravis d'avoir une voix encore plus forte. Nous sommes impatients de travailler encore plus étroitement avec les plateformes Internet et de défendre d'une seule voix les protections que les titulaires de droits méritent. Je tiens à remercier nos clients, nos employés et nos actionnaires pour leur immense soutien. Nous pouvons faire beaucoup plus ensemble. »

À propos de Corsearch : Dans un monde complexe, Corsearch aide les professionnels des marques à gérer plus facilement leur propriété intellectuelle, de la création à la protection. Partenaire de milliers d'entreprises à travers le monde, Corsearch allie des technologies innovantes et l'expertise humaine pour une approche stratégique et efficace de gestion des marques.

Outre les services de recherche et de surveillance des marques, Corsearch offre aux titulaires de droits des solutions de protection des marques qui couvrent tout, de la lutte contre la contrefaçon à la lutte contre la piraterie.

À propos d'Incopro : Incopro a pour mission de rendre Internet meilleur pour les entreprises et leurs consommateurs. La combinaison de la plateforme Talisman d'Incopro, axée sur le renseignement et optimisée par l'apprentissage automatique (ML), et de son équipe mondiale d'analystes experts offre aux titulaires de droits une visibilité complète des menaces qui pèsent sur leur marque et leurs consommateurs, ainsi que la possibilité d'atténuer efficacement ces risques à grande échelle. Fondée en 2012 par une équipe de renseignement criminel, d'expertise technique et de propriété intellectuelle, l'entreprise a son siège social à Londres avec des bureaux à Los Angeles, Boise, Shanghai et Cardiff. Incopro protège plus de 750 grandes marques mondiales, dont Mondelēz International, Reckitt, Unilever, Superdry et Brother International.

