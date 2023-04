Corte em comissões afeta operações dos correspondentes bancários no Brasil, alerta a Abcorban

A medida impacta futuro de empregados e traz reflexos para aposentados e pensionistas

CAMPINAS, Brasil, 14 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A decisão do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) de estabelecer o teto de 1,97% para as taxas de crédito consignado acarretou o corte de 50% na taxa de comissionamento dos correspondentes bancários (Corbans), passando de 12% para 6%. A mudança coloca em risco a sobrevivência de empresas e a manutenção de cerca de 2 milhões de empregos, alerta Tiago Cintra Mauschi, presidente da Associação Brasileira de Correspondente Bancário (Abcorban).

"A redução do teto e a suspensão das linhas de crédito é um problema grave, já que afeta diretamente 400 mil correspondentes bancários em todo o Brasil, que tiveram suas operações praticamente paradas e sem receitas. Em quase um mês já foram mais de 50 mil demissões", explica.

O CEO da Investecred, Filipe Martins, comenta que ficou praticamente todo o mês de março sem operar, pois os bancos suspenderam as tabelas e só retornaram dia 1º de abril. Sua previsão é reduzir a folha em 60% para manter a operação. A empresa com sede em Jundiaí (SP) tem filiais em Belém (PA) e Porto Alegre (RS), totalizando mais de 100 colaboradores.

"A estratégia é para tentar sobreviver os próximos dois meses no spread negativo, aguardando uma possível redução da próxima taxa da Selic. Com o atual comissionamento não é possível manter os custos com a estrutura e funcionários", alerta Martins.

A desproporcionalidade entre a redução nas taxas de juros e comissionamento é questionada pelo CEO e fundador da SEGUE, Rafael Souza. Ele acredita que os bancos aproveitaram o momento para fazer uma reestruturação na sua rentabilidade.

"É complicado para um empreendedor depender de produtos que são vinculados ao cenário político. Por isso, estamos acelerando outros projetos que estavam previstos para o segundo semestre", comenta Souza.

Os correspondentes bancários são responsáveis por 65% do crédito consignado do INSS, que é a modalidade de crédito mais barato à população, com 14,5 milhões de tomadores de empréstimos. Aposentados e pensionistas representam entre 15% e 18% de cada município, parcela significativa que já está sem linha de crédito e precisará recorrer a empréstimos com altas taxas de juros, aumentando o nível de endividamento do consumidor.

O volume retido de crédito consignado destinado a aposentados e pensionistas do INSS durante a suspensão das linhas pelos bancos somaram R$ 6 bilhões, conforme levantamento da Abcorban.

