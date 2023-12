Corte industrial: confira a importância da manutenção de equipamentos

Hypertherm Associates oferece um pacote abrangente de manutenção preventiva, que garante a máxima produtividade, minimizando os custos de reparos de emergência do sistema de corte

SÃO PAULO, 13 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- No setor industrial, tão importante quanto investir em soluções seguras e eficientes de produção, é garantir qualidade a longo prazo. Nos sistemas de corte, isso também é imprescindível e requer manutenção e cuidados adequados dos equipamentos que asseguram as operações. De olho neste cenário, a Hypertherm Associates desenvolveu sua Manutenção Preventiva para sistemas de corte, pacote abrangente que garante a máxima produtividade, minimizando os custos operacionais.

A solução da empresa inclui desde um plano periódico de manutenção e limpeza, a um cronograma de substituição para itens de desgaste comum, inclusive com kits pré-empacotados dessas peças. Conta ainda com inspeção completa do sistema, treinamento sobre a manutenção periódica recomendada, programações de manutenção com base em cada tipo de aplicação e condições ambientais, e programações de substituição de peças com base na configuração e no uso da máquina.

Todo o pacote da Hypertherm Associates se faz necessário principalmente porque, com o uso diário dos equipamentos, a poeira metálica acumulada dentro da fonte de alimentação de plasma pode encurtar a vida útil de alguns componentes. Para sistemas de plasma HPR e XPR, recomenda-se, inclusive, a limpeza regular para prolongar a durabilidade dos ventiladores e do motor da bomba de refrigerante. Até porque, o uso de refrigerante contaminado pode resultar em redução de vazão, com aumento das temperaturas nos consumíveis e tocha, abreviando o tempo de uso dos consumíveis.

"A manutenção preventiva da Hypertherm Associates reduz a probabilidade de reparos de emergência e tempo de inatividade não planejado, fatos que, quando ocorrem, certamente geram prejuízos. É uma abordagem contínua e proativa que não apenas prolonga a vida útil dos consumíveis, mas também de toda a máquina de corte", afirma Takeshi Zermeno, Diretor de Serviços Técnicos da Hypertherm Associates.

A Hypertherm Associates oferece ainda uma série de outros recursos úteis para manter os sistemas da marca funcionando da melhor forma:

Guias de manutenção preventiva – Instruções detalhadas sobre como inspecionar, reparar e substituir itens de desgaste comuns, além de um cronograma abrangente de substituição de peças;

Kits de manutenção preventiva – Disponível para todos os sistemas de corte automatizados, os kits fáceis de encomendar são mais econômicos do que comprar o conteúdo separadamente;

Listas de verificação periódicas – Planilhas fáceis de usar fornecem informações detalhadas sobre quais componentes específicos, por número de peça, devem ser alterados com base no uso real (tempo de arco) do seu sistema.

"A manutenção contínua nos sistemas de plasma HPR e XPR aumenta a durabilidade do consumível e otimiza o desempenho das máquinas. E é por isso que a Hypetherm Associates criou esse pacote de solução que garante a eficiência, a durabilidade e a confiança na qualidade do sistema de corte da marca", finaliza Takeshi Zermeno, Diretor de Serviços Técnicos da Hypertherm Associates.

Sobre a Hypertherm Associates

A Hypertherm Associates é uma fabricante de produtos e software de corte industrial com sede nos EUA. Seus produtos, incluindo os sistemas de plasma Hypertherm e jato de água OMAX, são usados por empresas em todo o mundo para construir navios, aviões e vagões; construir edifícios de aço, fabricar equipamentos pesados, erguer turbinas eólicas e muito mais. Além de sistemas de corte, a empresa cria CNCs e softwares confiáveis para desempenho e confiabilidade que resultam em aumento de produtividade e lucratividade para centenas de milhares de empresas. Fundada em 1968, a Hypertherm Associates é uma empresa 100% de propriedade dos associados, que emprega aproximadamente 2.000 associados, com operações e representação de parceiros em todo o mundo. Saiba mais em www.HyperthermAssociates.com.

