CorVent Medical obtient l'approbation du marquage CE pour son ventilateur de soins intensifs RESPOND-19™

L'entreprise soutient sa croissance commerciale accrue grâce à la nomination d'un dirigeant chevronné des technologies médicales au poste de directeur financier

SANTA CLARA, Calif., 18 mai, 2021 /PRNewswire/ -- CorVent Medical, une entreprise privée de technologie médicale spécialisée dans le développement de ventilateurs polyvalents et permettant de sauver des vies pour l'utilisation en soins intensifs, a annoncé qu'elle a reçu le marquage CE et qu'elle est prête à lancer la commercialisation de son ventilateur RESPOND-19™ en Europe. Le nouveau système est conçu pour une expansion facile à utiliser et flexible de la capacité de ventilation en soins intensifs afin de permettre aux hôpitaux d'améliorer le traitement des patients gravement malades souffrant du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA). Optimisé pour l'utilisation clinique quotidienne et les besoins de ventilation supplémentaires en cas de dépassement des capacités, le système fournit un soutien respiratoire invasif et non invasif à un coût de possession moindre sans les exigences habituelles des plans de service ou d'entretien coûteux. Afin de soutenir la croissance commerciale continue de l'entreprise, CorVent a nommé le directeur financier chevronné des technologies médicales Travis Murphy, au poste de directeur financier.

« Le ventilateur RESPOND-19™ permet aux prestataires de soins de santé de disposer d'un parc de ventilateurs hautement réactif adapté aux unités de soins intensifs (USI). Grâce à une interface simplifiée qui peut être déployée en quelques instants, le ventilateur RESPOND-19 permet aux cliniciens de répondre rapidement aux besoins cliniquement exigeants de l'environnement des soins intensifs en perpétuel mouvement, mis en exergue par la pandémie, a déclaré le professeur Felix Herth, pneumologue et directeur médical à l'hôpital universitaire Thoraxklinik-Heidelberg en Allemagne. La protection antivirale avancée du système fait du ventilateur RESPOND-19 une ressource inestimable pour limiter la propagation des virus et protéger les médecins et le personnel. »

Le système de qualité USI comprend des modes de ventilation obligatoire, assistée et spontanée ainsi que des mesures de protection intégrées pour répondre aux besoins individuels des patients. Sa conception simplifiée et légère facilite la formation, assure la compatibilité avec toutes les sources d'oxygène à faible débit et permet de le déplacer facilement dans l'hôpital. De plus, le système filtre 99,9 % des agents pathogènes viraux au moyen de protections antivirales qui permettent de protéger les patients et le personnel. Optimisé pour un faible coût de possession, le système est prêt à l'emploi après un stockage à long terme et ne nécessite pas de contrats de service ou d'entretien coûteux. Le ventilateur RESPOND-19 est idéal pour une utilisation clinique quotidienne ou pour les besoins de ventilation en cas de dépassement de capacités.

Pour soutenir la croissance de l'entreprise, CorVent a également annoncé l'expansion de son équipe de direction et a accueilli comme directeur financier Travis Murphy, un cadre chevronné en technologie médicale. M. Murphy a fait ses preuves depuis plus de 30 ans dans des start-ups et des entreprises en phase de croissance, principalement dans le secteur des technologies médicales. Il apporte une mine de connaissances dans un large éventail d'activités financières, y compris la gestion opérationnelle quotidienne, la planification stratégique à long terme, la collecte de fonds et la conduite de sorties réussies. Il rejoint l'équipe après avoir occupé avec brio le poste de directeur financier chez Ativa Medical.

« Les besoins de ventilation des hôpitaux ont changé au cours des dernières années ; ils ont besoin de souplesse pour répondre à l'évolution de la demande sans le coût élevé de la propriété continue. Les systèmes d'aujourd'hui doivent répondre aux exigences rigoureuses de ventilation mécanique des unités de soins intensifs, mais ils doivent également être faciles à utiliser et à déployer rapidement pour accroître la capacité de soins intensifs en cas d'urgence, a déclaré Richard S. Walsh, PDG de CorVent Medical. Notre équipe expérimentée a fait des percées significatives sur le marché respiratoire avec le ventilateur RESPOND-19 en peu de temps et la réponse du marché a été très positive. L'arrivée de Travis Murphy au poste de directeur financier de notre entreprise représentera une valeur inestimable pour accroître nos efforts de commercialisation. »

Le ventilateur RESPOND-19 a récemment reçu la médaille d'argent 2021 du Medical Design Excellence Award (MDEA) de la part du Medical Device and Diagnostic Industry (MDDI) dans la catégorie des outils, équipements et fournitures pour les urgences et les salles d'opération.

À la fin de 2020, CorVent a reçu une autorisation d'utilisation d'urgence (Emergency Use Authorization, EUA) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le ventilateur RESPOND-19 et a annoncé un partenariat de distribution américain avec Siemens Healthineers. La société prévoit l'autorisation complète du système par la FDA en 2021.

À propos de CorVent Medical, Inc.

CorVent Medical, une société privée du portefeuille de l'incubateur de technologies médicales Coridea LLC, s'est engagée à développer des ventilateurs polyvalents et capables de sauver des vies pour les soins intensifs. Le premier produit de l'entreprise, le ventilateur RESPOND-19™, fournit une assistance respiratoire de qualité USI capable d'augmenter la capacité de ventilation grâce à un déploiement fiable et abordable lorsque vous en avez le plus besoin. Le système simplifié permet une ventilation sophistiquée qui comprend des fonctionnalités de premiers secours, de maintien en vie et de sevrage avec un excellent contrôle des infections. Ce système robuste et léger élimine le besoin de plans d'entretien et de service coûteux. Il a été conçu en partenariat avec Design Catapult et construit en Californie en collaboration avec Design Catapult Manufacturing. Le ventilateur RESPOND-19 a récemment reçu l'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) de la FDA, le marquage CE et est disponible pour la vente dans les pays qui acceptent ces approbations réglementaires. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.corventmedical.com.

