Cosan registra EBITDA ajustado proforma de R$ 4,4 bilhões

Valor representa aumento de 7% comparado ao mesmo período do ano passado, impulsionado por forte desempenho operacional das Companhias

SÃO PAULO, 15 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Cosan, gestora de portfólio que investe em áreas fundamentais para o desenvolvimento sustentável do Brasil, registrou no 2T23 um EBITDA ajustado, em base proforma, de R$ 4,4 bilhões, o que representa um aumento de 7% em comparação ao mesmo período de 2022. O Grupo apresentou um forte desempenho operacional no segundo trimestre deste ano, com marcos importantes que confirmam uma evolução consistente na performance das Companhias, resultante do foco em execução baseada em disciplina da estratégia de longo prazo e uma gestão que sustente crescimento orgânico e aquisições.

O avanço dos investimentos (+18%) está em linha com o plano do ano e direcionado para a manutenção eficiente das operações e para os projetos estruturantes que garantirão o próximo ciclo de expansão do portfólio, enquanto a alavancagem do grupo reduziu para 2,0x frente 2,4x no 2T22, em função do aumento do EBITDA dos últimos 12 meses.

A Cosan Corporativo – que não inclui os efeitos do investimento em participação na Vale (Cosan Oito) – apresentou no trimestre lucro líquido ajustado de R$ 145 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 179 milhões no 2T22, considerando fatores como a valorização nas ações (CSAN3), e a apreciação do real frente ao dólar, além da melhor performance operacional dos negócios.

A dívida líquida foi de R$ 13,8 bilhões (+10%) no trimestre, com destaque para as emissões realizadas nos mercados de dívidas local e internacional, com o objetivo de otimizar a estrutura de capital e garantir financiamento competitivo para os investimentos do portfólio de negócios. Já a Geração de Caixa Gerencial foi de R$ 4,5 bilhões, alavancada pelas novas captações e pelos dividendos recebidos no período.

Confira abaixo os resultados das empresas controladas:

A Raízen iniciou o ano safra 2023'24 mantendo o foco no ciclo de expansão em Renováveis e consolidando avanços na jornada agroindustrial, apesar dos desafios circunstanciais e cenário volátil. No trimestre, o EBITDA ajustado atingiu R$ 3,3 bilhões (-11%) com destaque para a aceleração da moagem e ganhos relevantes de produtividade agrícola, ainda que tenha sido negativamente afetado por perdas com inventário de combustíveis. O período mostrou cenário desafiador para o etanol, que registrou preços inferiores e menor comercialização da perda pontual de competitividade frente à gasolina, menor disponibilidade do produto no início da safra e mix açucareiro em meio ao cenário positivo de preços para a commodity; além da pressão inflacionária nos custos, que neutralizaram os avanços na agenda de negócios de Power (energia elétrica). Na operação de Açúcar, a Raízen registrou EBITDA ajustado de R$ 813 milhões (+43%), resultado da melhor precificação da commodity, além da redução expressiva nos custos operacionais.

Na Rumo, o 2T23 foi marcado por volume recorde de 20,4 bilhões de TKU (+9%), em função da forte demanda para o transporte das principais commodities agrícolas, como soja, açúcar e fertilizantes, além de uma melhora gradual das condições de segurança e tráfego na Baixada Santista (SP). O EBITDA alcançou R$ 1,4 bilhão (+21%) no trimestre, impulsionado pelo aumento do volume e maior tarifa consolidada (+9%) que reflete a competitividade do modal ferroviário. Cabe ressaltar que, em bases comparáveis, o crescimento do EBITDA foi de 29%, devido à venda dos terminais T16 e T19 no 4T22.

A Compass registrou no 2T23 um EBITDA de R$ 968 milhões (+10%), resultado de um mix mais rico e correção inflacionária sobre as margens de distribuição, além da integração de Commit em julho/22, neutralizando o impacto dos menores volumes. O volume distribuído apresentou queda de 5% no trimestre, ainda impactado, principalmente, pela retração da atividade industrial, que já vem demonstrando uma recuperação gradativa em alguns segmentos, como o ceramista, podendo já ser observada no crescimento de 6,3% no comparativo com o 1T23. Importante destacar que, os segmentos residencial e comercial, de maior margem, permanecem crescendo, refletindo a expansão de conexões (+94 mil nos últimos 6 meses).

A Moove atingiu um EBITDA de R$ 302 milhões no trimestre (+30%), alavancado pela combinação de expansão de volume e melhor mix de produtos vendidos em todos os mercados, reflexo do nível de investimento nas operações, da qualidade dos processos de melhoria contínua e da capacidade de execução da Companhia. A empresa intensificou seus investimentos nas operações visando alcançar melhores patamares de eficiência e rentabilidade no longo prazo, além do crescimento orgânico no Brasil, no qual a empresa atingiu market-share recorde de 19,7% (IBP).

Já o EBITDA da Cosan Investimentos totalizou R$ 174 milhões no trimestre, com o arrendamento de propriedades agrícolas do segmento de Terras como seu principal componente, resultado que reflete a consolidação de Tellus e Janus no período.

Por fim, no que diz respeito ao investimento em Participação na Vale (Cosan Oito), com a desvalorização de 20% nas ações de VALE3 no período, o efeito da marcação das ações detidas via participação direta (1,5%) foi negativo em R$ 1,1 bi. Na participação collarizada, a perda de valor das ações foi mitigada pela apreciação do derivativo, alcançando o objetivo inicial de proteção de parte da participação da Cosan contra potencial volatilidade na ação da Vale.

Cosan pro forma¹ 2T23 2T22 Variação 1T23 Variação 6M23 6M22 Variação R$ MM (abr-jun) (abr-jun) 2T23 x 2T22 (jan-mar) 2T23 x 1T23 (jan-jun) (jan-jun) 6M23 x 6M22 Receita líquida 34.498,6 42.776,9 -19,4 % 37.160,4 -7,2 % 71.658,9 77.496,7 -7,5 % EBITDA ajustado2 4.424,1 4.144,6 6,7 % 5.363,2 -17,5 % 9.787,3 6.844,7 43,0 % Raízen (50%) 1.632,5 1.825,8 -10,6 % 2.956,2 -44,8 % 4.588,8 2.715,7 69,0 % Rumo 1.447,8 1.197,9 20,9 % 1.180,5 22,6 % 2.628,3 2.199,9 19,5 % Compass 968,2 876,6 10,5 % 957,7 1,1 % 1.925,9 1.579,1 22,0 % Moove 302,4 232,1 30,3 % 275,5 9,8 % 578,0 405,5 42,5 % Cosan Investimentos 174,2 104,8 66,3 % 118,2 47,4 % 292,4 123,2 n/a Corporativo (100,7) (69,3) 45,3 % (103,9) -3,0 % (204,6) (151,0) 35,5 % Eliminações (0,4) (23,2) -98,3 % (21,1) -98,1 % (21,5) (27,6) -22,3 % Investimentos3 2.385,9 2.027,4 17,7 % 3.657,9 -34,8 % 6.043,9 4.643,2 30,2 % Alavancagem4 2,0x 2,4x -0,4x 1,7x 0,3x 2,0x 2,4x -0,4x Cosan Corporativo5















Lucro líquido (prejuízo) ajustado2 145,2 (178,6) n/a (686,5) n/a (541,3) 340,2 n/a Dívida líquida 13.854,0 12.611,8 9,8 % 12.553,9 10,4 % 13.854,0 12.611,8 9,8 % Dividendos e JCP recebidos6 229,9 128,6 78,8 % 672,5 -65,8 % 902,4 647,2 39,4 % Fluxo de caixa gerencial 4.519,4 1.408,1 n/a (49,5) n/a 4.121,9 988,1 n/a

Notas: (1) Considera a consolidação de 50% dos resultados da Raízen S.A. e de 100% das demais operações; (2) EBITDA e Lucro Líquido Ajustados excluem os efeitos pontuais, detalhados na página 17 deste relatório; (3) Investimentos contabilizados em regime caixa, em base pro forma, e excluem M&A; (4) Dívida Líquida/EBITDA LTM (últimos 12 meses) em base pro forma, ajustados pelos passivos de arrendamentos (IFRS 16); (5) A Cosan Corporativo inclui a holding Cosan S.A., empresas financeiras offshores, holdings intermediárias com participação em subsidiárias e outros investimentos, conforme detalhamento na página 3. (6) Considera o valor líquido de impostos e de demais acionistas recebido na Cosan Corporativo.

Para acessar o relatório de resultados do 2T23 completo, clique aqui.

