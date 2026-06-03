Cosas que hacer con niños en Dallas: la mejor experiencia de fútbol de verano para familias

DALLAS, 3 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- KidZania Dallas lanza KidZania Fan Fest, una programación de verano inspirada en el fútbol que se extiende de junio a agosto, con torneos de fútbol para niños, actividades de rol inmersivas y un estadio KidZania justo en la plaza principal. Esta es una gran oportunidad para visitar el único KidZania en los Estados Unidos mientras estás en Dallas.

Atracción infantil bajo techo en Dallas

Encontrar actividades que mantengan a los niños entretenidos durante más de una hora no es fácil. Encontrar uno que los mantenga ocupados durante toda una tarde es aún más difícil.

Es exactamente por eso que tantas familias del norte de Texas regresan a KidZania Dallas cada verano.

Ubicada dentro del Centro Stonebriar en Frisco, KidZania es una ciudad de tamaño infantil donde los niños toman la iniciativa. Pueden convertirse en bomberos, pilotos, médicos, creadores de contenido, policías, animadores, chefs y más a través de experiencias prácticas diseñadas específicamente para niños de 4 a 14 años.

Obtenga más información sobre el único KidZania en los EE. UU. en https://dallas.kidzaniausa.com

Este verano, hay una razón más para visitar.

¿Qué es el KidZania Fan Fest?

A partir del 8 de junio, KidZania agregará actividades inspiradas en el fútbol por tiempo limitado en toda la ciudad.

Los niños pueden participar en desafíos con temas de fútbol, crear contenido inspirado en los deportes en los estudios de televisión y podcasts, unirse a las celebraciones y entrar en el estadio KidZania construido dentro de la plaza principal.

La programación de temporada se integra naturalmente en las carreras de KidZania, brindando a las familias algo nuevo que descubrir mientras disfrutan de todas sus actividades favoritas.

A lo largo del día, las familias pueden animar mini torneos, participar en desafíos de fútbol, disfrutar de actuaciones de medio tiempo, recoger reconocimientos de MVP, tomar fotos temáticas y experimentar la atmósfera de un verdadero evento deportivo internacional. No se requiere experiencia en fútbol.

Los huéspedes jóvenes pueden:

Ayuda a los atletas lesionados a recuperarse en el Children's Health Andrews Institute Sports Performance Center

Responder a las emergencias relacionadas con el fútbol en el Hospital de Salud Infantil

Crea podcasts de temática deportiva en Podcast Studio

Producir comerciales de televisión de temporada en el estudio de televisión

Diseña tarjetas de felicitación y obras de arte para fans

Participar en talleres de manualidades temáticas de fútbol

Únete a actuaciones callejeras y celebraciones de fans en toda la ciudad

Cada experiencia permite a los niños explorar nuevas habilidades mientras se convierten en parte de una celebración más grande en toda la ciudad.

Momento perfecto para visitar

El Fan Fest está disponible solo por tiempo limitado y se lleva a cabo junto con las experiencias de KidZania durante todo el año.

La mayoría de las familias encuentran que la cantidad ideal de tiempo es de alrededor de 3 a 5 horas, aunque fácilmente podría pasar todo el día aquí.

Especial de verano: agrega un partido de estrellas al reservar tu visita a KidZania. Los niños participarán en un minijuego de fútbol y recibirán una botella de agua limitada de Children's Health.

Y por tiempo limitado, las familias pueden disfrutar de un 15 % de DESCUENTO en todas las entradas con el código promocional FAN2026 (válido en línea para reservas y visitas hasta el 31 de agosto de 2026).

Tanto si eres una familia local que busca algo nuevo como si visitas Dallas-Fort Worth este verano, KidZania ofrece una experiencia única que no encontrarás en ningún otro lugar del país.

La celebración del fútbol también es para los padres

Los padres ven a sus hijos transformarse en atletas, entrenadores, terapeutas, podcasters y artistas, todo en una sola tarde.

Para las familias con niños a partir de 8 años, el diseño seguro y cerrado de KidZania significa que los niños pueden explorar de forma independiente mientras los padres salen al Stonebriar Centre y regresan a su propio ritmo.

Únase a la celebración del Día del Padre de KidZania:

Durante todo el mes de junio, se invita a los padres a participar junto a sus hijos en experiencias selectas, como el estudio de televisión, el estudio de podcasts, el centro de rendimiento deportivo y los partidos de fútbol en el estadio KidZania. Es una oportunidad única para que padres e hijos creen y compartan momentos inolvidables juntos.

Planifique su visita hoy y compre boletos en línea con un 15 % de DESCUENTO usando el código FAN2026 en https://dallas.kidzaniausa.com para asegurar su lugar hasta el 31 de agosto de 2026.

Acerca de KidZania

KidZania es líder mundial en entretenimiento educativo e interactivo para niños. Es una ciudad interactiva para niños que combina inspiración, diversión y aprendizaje a través de juegos de roles realistas para niños de 4 a 14 años. Los niños exploran de forma independiente una ciudad del tamaño de un niño con carreras emocionantes. Cada experiencia ultrarrealista empodera a los niños, les da la confianza para que desarrollen su mejor versión y los inspira a ser excelentes ciudadanos del mundo. KidZania se originó en la Ciudad de México en 1999 y actualmente cuenta con 27 instalaciones en 18 países de todo el mundo, incluyendo KidZania Dallas.

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Para más información sobre KidZania: https://dallas.kidzaniausa.com

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FUENTE KidZania USA