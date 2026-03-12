Vacaciones de primavera en KidZania Dallas: ¡más de 50 aventuras para niños de 4 a 14 años!

DALLAS, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Las vacaciones de primavera ya están aquí. Los niños están en casa y usted necesita ideas. En Dallas, los planes de actividades al aire libre dependen del clima, que casi nunca coopera. Lo que realmente usted necesita es una excelente opción en espacios interiores que le proporcione un día completo de actividades sin estrés. Si está buscando actividades para niños en Dallas que realmente funcionen, continúe leyendo.

Por qué las familias buscan actividades de primavera en Dallas durante las vacaciones escolares

Los padres necesitan entornos seguros y en espacios interiores donde los niños se mantengan entretenidos durante horas. Necesitan lugares diseñados para visitas durante un día completo, en lugar de sitios de paradas rápidas. Un solo destino que resuelva todo el problema.

Es entonces cuando se vuelve esencial un lugar en interiores con suficiente variedad de actividades para realizar durante más de cinco horas.

La mejor atracción infantil en interiores en Dallas-Fort Worth

Conozca KidZania Dallas, ubicada dentro del Stonebriar Centre en Frisco. Este no es el típico castillo inflable o una zona de recreo. Es un parque temático inigualable de 100.000 pies cuadrados, toda una ciudad que incluye más de 50 actividades prácticas, construido para niños y dirigido por niños.

Todo se encuentra en interiores. Todo está climatizado. Todo es seguro.

La mayoría de las familias pasan entre 5 y 6 horas aquí sin que nadie se aburra. Eso es realmente suficiente para llenar todo un día.

Lo que los niños pueden hacer en el lugar (las mejores experiencias)

Aquí, los niños no se quedan a mirar, sino que pasan a la acción. Se visten con uniformes reales, asumen trabajos reales, ganan dinero real llamado "kidZos" y aprenden participando. Así es como se ve:

Estación de bomberos: trabaje en equipo para apagar un incendio simulado. Un lugar lleno de energía, acción y donde se requiere una verdadera cooperación.

Estación de policía: desarrolle habilidades para resolver problemas investigando casos y manteniendo la seguridad en las calles de la ciudad.

Hospital pediátrico: desarrolle la empatía y las habilidades de cuidado desempeñando el papel de médico y enfermero en un centro de salud totalmente equipado.

Pie Five Pizza: aprenda los conceptos básicos de cocina y disfrute (¡o presuma!) de sus obras maestras culinarias.

Estudio de televisión: perfecto para futuros creadores de contenido, este lugar les permite a los niños explorar la creatividad produciendo programas o presentando segmentos.

Academia de aviación: suba a bordo de un Boeing 737 real y experimente lo que es ser piloto o azafata en el Aeropuerto Internacional de KidZania.

Zona para niños pequeños: espacio dedicado para los más pequeños con juegos suaves y actividades para niños de 2 a 3 años.

Cada actividad dura de 15 a 30 minutos. Los niños ganan kidZos como salario después de cada trabajo. La independencia está integrada en cada rincón.

Límite de edad de KidZania, boletos y a quién está dirigido

Rango de edad: el rango de edad ideal es de 4 a 14 años.

Para los niños más pequeños: el barrio dedicado a los niños más pequeños significa que los hermanos menores no se quedan fuera. Es una de las mejores actividades que les ofrece Dallas a los más pequeños.

Para adultos: usted no es solo un acompañante. Los padres pueden ver a sus hijos en acción, relajarse en el salón o incluso participar en determinados "Días de familia". Si está haciendo una lista de cosas que hacer con los niños en Dallas, definitivamente tiene que colocar a KidZania al inicio.

Cuánto tiempo quedarse: la mayoría de las familias encuentran que el tiempo ideal de permanencia en el lugar es alrededor de 3 a 5 horas, aunque fácilmente podrían pasar todo el día aquí.

Para la entrada estándar de Clase Comfort, los precios se desglosan de la siguiente manera:

Niños (de 4 a 14 años): desde $44.95

Niños pequeños (de 2 a 3 años): desde $16.95

Adultos: desde $9.95

Bebés (0-1): Gratis

En el momento de pagar, se añade una tarifa de $5 por persona para la activación de la pulsera más los impuestos aplicables.

También puede cambiar su entrada a Clase Ejecutiva o Primera Clase para disfrutar de otras atracciones como las actividades reservadas, una fila de check-in exclusiva en el aeropuerto KidZania y bebidas gratuitas.

Especial de marzo: del 2 al 29 de marzo, añada la creación de una pulsera de la amistad al reservar su visita a KidZania. $5 de cada pulsera se donan a Children's Health SM. Los niños pueden crear su propia pulsera, personalizar un icono de donante de Children's Health y colocarlo en el Árbol de la Amistad.

Cómo pasar el día perfecto de vacaciones de primavera (plan detallado)

Mañana: llegue temprano

Planifique su llegada justo cuando se abran las puertas (asegúrese de consultar el horario de los días festivos). Diríjase directamente a las estaciones más populares (como la Estación de Bomberos o la Academia de Aviación), donde las colas son más cortas, o compre una entrada plus que incluya un pase ZIP para la Estación de Bomberos.

Mediodía: Coma y explore

Tome su almuerzo en Pie Five Pizza, lleve su café en la Pastelería o reserve una de las clases magistrales culinarias.

Tarde: zonas creativas y tranquilas

A media tarde, los niveles de energía pueden disminuir ligeramente. Pruebe actividades que se realizan de manera sentada como las del estudio de televisión, el estudio de animación o el teatro.

Noche: gane, gaste y termine los últimos turnos del

trabajo. Gane kidZos adicionales y, a continuación, visite el centro comercial para adquirir premios. Esto les enseña a los niños el ciclo natural de "trabajar para ganar" y hace que el día concluya con un final satisfactorio antes de regresar a casa cansados y felices.

Actividades de primavera para los niños más pequeños en Dallas

Encontrar actividades para los niños más pequeños en DFW que funcionen junto con la diversión de los niños más grandes puede ser un desafío. Los niños pequeños pueden convertirse en veterinarios o enfermeros de la UCIN en KidZania. También hay actividades específicas para los niños más pequeños.

El Barrio para los niños más pequeños cuenta con zonas juego suaves, juegos apropiados para su edad y actividades que requieren una menor capacidad de atención. Este espacio seguro y contenido es el lugar ideal para familias que hacen malabares para entretener a niños de varias edades. Los niños más pequeños también pueden convertirse en veterinarios o enfermeros de la UCIN.

Cómo obtener una mejor oferta

¿A quién no le gusta una buena oferta? Aquí le mostramos cómo puede ahorrar:

Suscríbase al boletín para recibir alertas de ofertas relámpago directamente en su bandeja de entrada.

Y por tiempo limitado, las familias pueden disfrutar de un 15 % de DESCUENTO en todas las entradas con el código promocional SPRING2026 (válido en línea para reservas y visitas hasta el 31 de mayo de 2026). Obtenga entradas usando el código en https://ticketz.kidzaniausa.com/?tt=strict&tc=business&promocode=SPRING2026

KidZania ofrece un 10 % de descuento en la entrada regular para los visitantes que llegan sin reserva previa y que son militares, policías, enfermeras, bomberos o personas mayores (mayores de 60 años). Solo tiene que ir al mostrador de check-in y mostrar una identificación válida.

Para las familias que desean agregar facilidades adicionales y experiencias exclusivas, KidZania ofrece opciones de entradas mejoradas que incluyen acceso durante un día completo con beneficios especiales:

Clase ejecutiva: incluye una fila específica de check-in, una actividad de pastelería reservada para su hijo y una bebida gratis tanto para los niños como para los adultos.

Primera clase: incluye una fila específica de check-in, una experiencia en Pie Five Pizza para su hijo, una bebida gratis tanto para los niños como para los adultos, y una opción de salida temporal del parque para máxima flexibilidad.

Por qué a los padres también les encanta

KidZania crea momentos que no puedes programar en ningún otro lugar. Observe a su hijo mientras apaga un incendio, descubre cómo funcionan los impuestos o graba una canción. El niño decide qué trabajo probar, cómo gastar sus kidZos y con quién trabajar en equipo. Y puede verlo exactamente como es: seguro, creativo y capaz.

En un mundo en el que el tiempo en familia a menudo significa que cada uno pasa el tiempo mirando su propia pantalla, KidZania ofrece algo diferente. Están juntos, en el mismo espacio, compartiendo la experiencia. Esa conexión a lo largo del día es el tipo de tiempo de calidad que las familias recordarán.

Un centro comercial a su alcance

Debido a que KidZania se encuentra dentro del Stonebriar Centre, los padres obtienen una bonificación poco habitual: tiempo. Si tiene niños de 8 años o más, ellos pueden explorar el parque de forma independiente mientras usted realiza algunas compras.

El diseño seguro y cerrado de KidZania significa que los niños se mantienen a salvo mientras usted explora las opciones. Y como todos reciben pulseras RFID a juego en el check-in, puede relajarse sabiendo que el sistema está diseñado para mantener a las familias conectadas.

Más que diversión: habilidades que los niños desarrollan

Más allá del factor de entretenimiento, KidZania ofrece un valor de desarrollo real.

Los niños desarrollan confianza al experimentar cada actividad de manera independiente.

Aprenden a trabajar en equipo colaborando con otros niños en cada tarea.

Toda la experiencia promueve el crecimiento socioemocional, desde esperar turnos hasta manejar responsabilidades de "trabajo" y administrar su propio presupuesto en kidZos.

Es una manera de aprender del mundo real mediante un juego en el que se enseña educación financiera, resolución de problemas y responsabilidad cívica como ninguna aplicación puede hacerlo.

Preguntas frecuentes sobre las visitas en primavera

¿Cuánto tiempo debemos quedarnos?

La mayoría de las familias pasan entre 3 y 5 horas. Recomendamos planificar una tarde completa.

¿Cuál es la mejor época para visitar durante las vacaciones de primavera?

Las vacaciones de primavera siempre son una época concurrida en KidZania. Para aprovechar al máximo su visita, intente ir un día de la semana en lugar del fin de semana. Y sea cual sea el día que elija, trate de llegar justo a la hora de apertura. Eso significa filas más cortas y la oportunidad de realizar las actividades más populares antes de que el lugar se llene de personas en la tarde.

¿Cuáles son las opciones de comidas? ¿Podemos traer bocadillos?

No se permiten alimentos ni bebidas procedentes del exterior, pero hay varias opciones en el lugar, como Pie Five Pizza, una pastelería y una tienda de bocadillos.

¿Hay estacionamiento disponible?

Sí, KidZania se encuentra dentro del Stonebriar Centre y cuenta con estacionamiento gratuito.

¿Podemos salir y regresar?

La entrada de primera clase incluye una opción de salida temporal del parque.

Estas vacaciones de primavera, evite el estrés del clima impredecible y los parques saturados de personas. Deles a sus hijos el regalo de la independencia, la imaginación y la diversión sin límites en KidZania Dallas. Apagar incendios. Pilotar aviones. Actuar en el escenario. Hacer pizza. Esta ciudad interior ofrece experiencias que no se pueden comparar con ninguna cita de juegos en casa.

Planifique su visita hoy y compre entradas en línea con un 15 % de DESCUENTO usando el código SPRING2026 en https://dallas.kidzaniausa.com para asegurar su lugar hasta el 31 de mayo de 2026.

Para obtener más información sobre KidZania, visite: https://dallas.kidzaniausa.com.

Acerca de KidZania

KidZania es líder mundial en entretenimiento educativo e interactivo para niños. Es una ciudad interactiva para niños que combina inspiración, diversión y aprendizaje a través de juegos de roles realistas para niños de 4 a 14 años. Los niños exploran de forma independiente una ciudad a su tamaño con más de 50 carreras profesionales emocionantes. Cada experiencia ultrarrealista empodera a los niños, les da la confianza para que desarrollen su mejor versión y los inspira a ser excelentes ciudadanos del mundo. KidZania se originó en la Ciudad de México en 1999 y actualmente cuenta con 27 instalaciones en 18 países de todo el mundo, incluyendo KidZania Dallas.

