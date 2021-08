Costa Cruzeiros dá dicas de como economizar para realizar o sonho de viajar de navio

A temporada de cruzeiros no Brasil vai de novembro a abril, assim consultar um agente de viagens, o site da Costa Cruzeiros ou ligar na central de reservas é um bom caminho, para conhecer as tarifas e as datas disponíveis.

Promoções e newsletter

O diretor comercial da Costa Cruzeiros , Ruy Ribeiro, destaca que o consumidor deve também ficar sempre atento às promoções, assim como realizar a compra com antecedência. "Normalmente, é quando o cliente consegue vantagens com up grade de cabines, viagens em datas especiais, ações específicas para nichos como terceira idade, crianças. Em agosto, por exemplo, ampliando as ações para o Dia dos Pais, a Costa Cruzeiros lançou uma campanha especial chamada "Mês do Carinho", na qual o hóspede adquire uma cabine com varanda ao preço de uma externa, na categoria Comfort Premium- que já possui o pacote de bebidas incluso e a garantia de melhor preço", destaca o executivo.

As formas de pagamento são outra estratégia promocional a ser considerada na hora do planejamento das finanças pessoais. "A Costa Cruzeiros, por exemplo, possibilita pagamentos em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito, mesmo com tarifas promocionais, para a temporada 2021/2022. O parcelamento em 12 vezes é válido até 30 de setembro, após essa data é possível realizar o pagamento em 10 vezes", explica Ribeiro.

Para não perder nenhum detalhe, a recomendação aqui é a de se inscrever nas newsletters da companhia.

Investimentos extras

Vale lembrar que os cruzeiros marítimos oferecem dentro de seus pacotes diversas atividades de lazer para toda a família toda nas piscinas, áreas internas e externas, recreação com monitores para crianças e alimentação, caso a ideia seja fazer uma viagem mais em conta. Há navios que são considerados verdadeiros resorts flutuantes, como o Costa Smeralda e o Costa Fascinosa.

Com tantas atrações, é recomendável que o cruzeirista considere em seu planejamento financeiro de viagem alguns "mimos", como desfrutar de uma massagem no SPA, um jantar especial ou comprinhas nas lojas do navio.

Agora basta escolher o destino para embarcar com segurança nos navios da Costa Cruzeiros pelo site www.costacruzeiros.com.br e o portal exclusivo para agências de viagens Costa Extra ( www.costaextra.com.br ).

Sobre a Costa Crociere

A Costa Cruzeiros é uma empresa italiana com sede em Gênova. Há mais de 70 anos, os navios da Costa viajam pelos mares do mundo oferecendo o melhor da Itália em termos de hospitalidade, design, comida, bebida e entretenimento. Atualmente, a frota da Costa conta com 12 navios em operação, todos com bandeira italiana. A Costa Cruzeiros também é um símbolo de compromisso com a sustentabilidade. Em linha com os objetivos da Agenda 2030 da ONU, a empresa abriu caminho para a inovação sustentável para todo o setor de cruzeiros, possibilitando novas tecnologias e projetos para melhorar o desempenho ambiental de sua frota. Isso foi possível com a introdução do carro-chefe movido a GNL, o Costa Smeralda, em 2019, e pelo Costa Toscana, que entrará em serviço em dezembro de 2021. Com a Costa Crociere Foundation, a companhia pretende fazer parcerias com os destinos para contribuir com as necessidades sociais das comunidades locais e criar um turismo mais sustentável e inclusivo. A empresa tem uma força de trabalho global de cerca de 20 mil funcionários, trabalhando a bordo e em seus escritórios em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1589364/Costa_Cruzeiros.jpg

FONTE Costa Cruzeiros

SOURCE Costa Cruzeiros