Costa Rica acelera su ascenso en la economía global de servicios

El talento costarricense impulsa un sector servicios que crece, evoluciona y gana relevancia internacional.

Los datos más recientes confirman la expansión del sector y su papel estratégico en la economía del país.

SAN JOSÉ, Costa Rica, 30 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Costa Rica es uno de los mercados más dinámicos en la exportación de servicios en América, impulsado por una estructura económica basada en conocimiento, talento y soluciones de alto valor.

Según el estudio Dinamismo exportador del sector servicios en Costa Rica, elaborado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), las exportaciones de servicios alcanzaron $16.114 millones en el 2024, equivalentes al 17% del Producto Interno Bruto (PIB), con un crecimiento promedio de 8% anual en el último quinquenio analizado.

Costa Rica Accelerates Its Rise in the Global Services Economy

Con una economía donde tres de cada cuatro dólares del PIB provienen del sector servicios, Costa Rica ha evolucionado hacia un modelo competitivo que combina innovación, estabilidad institucional y una fuerza laboral altamente especializada. Actualmente, los servicios representan el 45% de las exportaciones totales de Costa Rica, considerando tanto bienes como servicios, o bien el 35% del total si se excluye turismo; estos abarcan desde soluciones corporativas y servicios digitales hasta tecnologías de la información, ciberseguridad, analítica y actividades intensivas en conocimiento.

"El desempeño del sector servicios no es un resultado aislado; es la muestra de un país que ha sabido evolucionar hacia actividades donde el conocimiento, la creatividad y la tecnología generan valor real para las empresas y oportunidades para nuestra gente. Costa Rica se proyecta hoy como un socio estratégico para operaciones globales que buscan talento, estabilidad y un ecosistema que permite innovar. Nuestro enfoque es seguir ampliando ese potencial y acompañar a más compañías que ven en el país un lugar donde pueden crecer y tener impacto", comentó Laura López, Gerente General de PROCOMER.

En 2024, los servicios empresariales se mantuvieron como el componente de mayor peso, con $6.698 millones y una participación del 42%, seguidos por turismo (34%) y servicios de tecnologías de información y comunicación (TIC) (15%), que los cuales alcanzaron $2.388 millones. En su conjunto, las actividades intensivas en conocimiento representaron el 58% del total exportado, con un crecimiento anual promedio del 10% durante los últimos cinco años, confirmando la madurez del ecosistema de servicios especializados del país.

Este comportamiento evidencia que Costa Rica no depende de un solo segmento, sino de una oferta diversificada que responde a la demanda global de procesos, talento técnico especializado y soluciones basadas en tecnología.

El estudio señala, además, que una fracción significativa de la inversión extranjera directa reciente se orienta hacia actividades de servicios, mientras que el Régimen de Zona Franca se mantiene como una plataforma clave para el establecimiento y expansión de empresas globales. En 2024, un total de 420 empresas de servicios operaron bajo este régimen, con un crecimiento sostenido en los últimos años.

La lectura más reciente del desempeño del sector, correspondiente al I semestre de 2025, confirma un crecimiento sostenido. En este periodo, las exportaciones de servicios aumentaron 5,4% hasta $8.692 millones, mientras que aquellas excluyendo viajes crecieron 2,6%, sumando $5.605 millones.

El avance responde, sobre todo, al dinamismo de los servicios empresariales (+$143 millones) y de las soluciones digitales agrupadas en informática y telecomunicaciones (+$76 millones), junto con servicios de transformación (+$29 millones) y financieros (+$23 millones). La estructura sectorial continúa mostrando equilibrio, con una participación de 40% para servicios empresariales y 15% para informática y telecomunicaciones, reforzando la sofisticación del portafolio costarricense.

Por su parte, seis de cada diez empleos en Zona Franca corresponden al sector servicios, sumando 119.982 puestos directos, con 43% de participación femenina, lo que evidencia el impacto en la generación de empleo formal especializado y su orientación hacia la equidad de género, según datos de 2024.

De acuerdo con distintos indicadores internacionales, Costa Rica sobresale como el:

#1 per cápita en América en la exportación de servicios empresariales y el #2 en servicios TIC. En general, Costa Rica es el #2 exportador per cápita de servicios en Latinoamérica (OMC 2024)

#1 en exportaciones de servicios TIC en Latinoamérica (WIPO 2024).

#1 en adopción e inversión en tecnologías emergentes en la región (Network Readiness Index 2024).

Estos indicadores respaldan la solidez del ecosistema costarricense de servicios, que combina diversificación, capacidad de adaptación y un enfoque claro hacia tendencias globales como la digitalización, la automatización y los servicios corporativos avanzados. Con más de 350 multinacionales dedicadas a servicios operando en Costa Rica, el país continúa ampliando su integración en cadenas globales de valor y fortaleciendo su rol como un entorno confiable para empresas que buscan escalar operaciones de alto valor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853002/IMG_0317.jpg