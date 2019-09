Costa Rica hace un llamado para crear una Coalición Global de defensores que protejan a la naturaleza

NUEVA YORK, 24 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Hoy, en vísperas de la Cumbre sobre la Acción Climática convocada por el Secretario General de Naciones Unidas, el Presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, llamó a la creación de una Coalición de Naciones de Altas Aspiraciones para impulsar un Acuerdo por la Naturaleza que protegerá al 30% del planeta para el año 2030. El objetivo será finalizar el Acuerdo en la 15a. Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en Kunming, China en el año 2020. Los gobiernos de la República de Seychelles, EAU, Mónaco, Gabón y Mozambique se han sumado a la iniciativa.

Este impulso urgente se debe a una mayor conciencia de la conexión que existe entre la emergencia climática y la crisis de extinción de especies, y del hecho de que la protección de la naturaleza podría ser nuestra mejor oportunidad para secuestrar carbono y salvar especies amenazadas. Los científicos han llegado a la conclusión de que al menos un tercio de las soluciones climáticas residen en la protección y en la restauración de nuestra naturaleza.

El presidente de Costa Rica dijo:

"Los incendios, las inundaciones y los deshielos son alarmas planetarias para que los humanos actúen. Costa Rica ha escuchado este llamado de atención de manera alta y clara, y deseamos que todas las naciones se unan a nosotros para lanzar la Coalición de Altas Aspiraciones en la Pre-CoP de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que se realiza en San José, comprometiéndose a proteger el 30% de nuestro planeta para el año 2030. Si nos unimos de manera urgente, estamos a tiempo de restaurar y conservar la naturaleza, alimentar a nuestros pueblos y construir economías prósperas".

Su Excelencia el Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Ministro de Cambio Climático y Medio Ambiente de EAU, dijo:

"Debemos tomar conciencia de la dura realidad de que el cambio climático está progresando más rápido que nosotros, y tenemos que ponernos al ritmo para ganar esta lucha. Nos damos cuenta de la gravedad de la tarea en cuestión, pero estamos seguros de que juntos podemos generar el impulso global necesario para salvar a la naturaleza que valoramos y de la que dependemos tanto. Estamos orgullosos de unirnos a la Coalición de Altas Aspiraciones por la Naturaleza y los Pueblos. Compartimos la visión de la coalición de trazar un camino ambicioso hacia la protección de la naturaleza en todo el mundo".

Este año, la Evaluación Global de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES) determinó que un millón de especies están amenazadas de extinción y pidió "cambios transformadores" para proteger a la naturaleza. Al mismo tiempo, los principales científicos publicaron el Acuerdo Global por la Naturaleza (A Global Deal for Nature) como un "pacto de acompañamiento al Acuerdo de París" y afirmaron que el 30% de la Tierra necesita ser protegida formalmente y un 20% adicional debe ser designado como áreas de estabilización climática debe mantenerse por debajo de 1,5°C para el año 2030.

Enric Sala, uno de los autores de la publicación y Explorador en Residencia de National Geographic, dijo:

"Debemos detener esta desconexión de nuestro sistema de soporte vital. Sin una naturaleza saludable, el futuro de la humanidad será sombrío. La buena noticia es que sabemos qué se debe hacer, y los países visionarios están liderando el camino comprometiéndose a proteger al 30% de nuestro planeta para el año 2030".

Esta propuesta que busca proteger al 30% del planeta en áreas de biodiversidad clave esta basada en la mejor ciencia disponible. Noventa países ya han protegido más del 17% de sus tierras, 27 han protegido más del 30% y unos pocos están cerca de proteger la mitad de sus tierras (o incluso más). La superficie marina protegida ha pasado del 0,7% del total del océano en el año 2000, a alrededor del 7% en la actualidad, un aumento de casi diez veces.

Nota a los editores:

FUENTE National Geographic Society; Wyss Campaign for Nature

