Coup d'envoi du Bitget KCGI 2022 : The Throne's Calling le 9 mai

SINGAPOUR, 28 avril 2022 /PRNewswire/ -- Bitget, la principale bourse mondiale de produits dérivés, a annoncé aujourd'hui le retour du King's Cup Global Invitational (KCGI), sa compétition hautement convoitée. L'inscription au Bitget KCGI 2022 sera ouverte du 9 mai à 10 h au 20 mai à 10 h (UTC+8), et le concours aura lieu du 20 mai à 10 h au 10 juin à 10 h (UTC+8).

La première édition du KCGI s'est tenue à la fin de 2021 et l'événement a attiré près de 10 000 participants lorsqu'il a été présenté pour la première fois aux utilisateurs de Bitget. Le KCGI regroupe deux formats de compétition : la bataille d'équipe et la compétition individuelle. Les utilisateurs ayant au moins 300 USDT dans leur compte à terme au moment de l'inscription pourront participer au KCGI de cette année.

En réponse à la popularité de l'événement de l'an dernier, la réserve de récompenses du KCGI 2022 a été doublée pour passer à 200 BTC. Outre les récompenses financières, les participants auront l'occasion de remporter une variété de cadeaux, y compris des haut-parleurs Bose, un écran LG standbyME, etc.

S'exprimant au sujet du KCGI de cette année, Sandra Lou, la PDG de Bitget, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer l'édition printanière du KCGI 2022 : The Throne's Calling. Depuis le lancement de la compétition à la fin de l'an dernier, nous avons reçu des commentaires extrêmement positifs de notre communauté. C'est pourquoi nous avons décidé de doubler nos récompenses cette année. Les compétitions de trading que nous organisons ont deux objectifs : permettre à nos utilisateurs d'en apprendre davantage sur la cryptomonnaie dans un environnement amusant et innovant, et les récompenser dans le cadre de l'expérience. Nous avons hâte de voir les participants lancer cette édition qui s'annonce passionnante et nous souhaitons bonne chance à tous les compétiteurs. »

Événement KCGI : www.bitget.com/kcgi/spring/2022

