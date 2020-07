Covid-19 afecta la venta de viviendas en Texas y aumenta los precios en el segundo trimestre de 2020

Texas Realtors lanza la edición del segundo trimestre de 2020 del Informe Trimestral de la Vivienda de Texas

AUSTIN, Texas, 27 de julio de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Según el Informe Trimestral de la Vivienda de Texas del segundo trimestre de 2020, publicado hoy por Texas Realtors, las órdenes obligatorias de refugio en casa relacionadas con covid-19 causaron una caída en la venta de viviendas en Texas en el segundo trimestre de 2020, mientras que los precios medios incrementaron.

"Aunque los texanos entraron al segundo trimestre en las garras del covid-19, el mercado inmobiliario se mantuvo en pie", dice Cindi Bulla, presidenta de Texas Realtors. "El segundo trimestre de 2020 tuvo un desempeño sorprendentemente bueno en comparación con el mismo período de 2019, que fue posiblemente uno de nuestros mejores años en la historia de Texas Realtors. La declaración temprana del gobernador Abbott anunciando los bienes raíces como un servicio esencial permitió que Texas Realtors lograra una transición a las plataformas virtuales y también estableciera protocolos de seguridad para los contactos personales necesarios, eliminando prácticamente toda perturbación en el sector inmobiliario".

Las ventas de viviendas cayeron un 9.9%, con 91,970 viviendas vendidas en el segundo trimestre de 2020. A nivel estatal, el precio medio aumentó un 2.9%, a US$ 252,000. Del total de viviendas vendidas durante el segundo trimestre, el 34.6% de los precios estuvieron entre US$ 200,000 y US$ 299,999, lo cual es la participación más alta en cuota de ventas entre todas las distribuciones de rangos de precios.

Jim Gaines, Ph.D., economista principal del Centro de Bienes Raíces de la Universidad de Texas A&M, comentó: "Considerando "el cierre" obligatorio causado por covid-19, el mercado inmobiliario de Texas desempeñó tal cual como se esperaba en el segundo trimestre. En comparación con el año pasado, tenemos un mercado más ajustado, lo cual hace que los precios se mantengan altos. Sin embargo, en junio vimos un aumento de la demanda, los compradores estuvieron más activos y aprovecharon las bajas tasas de interés. El mercado inmobiliario es uno de los pocos segmentos de la economía que se han mantenido fuertes. Exceptuando que haya otro cierre, esperamos que el mercado siga desempeñando razonablemente bien en el tercer trimestre".

Los listados activos bajaron un 22% en el segundo trimestre a 88,337 registros. Las viviendas de Texas pasaron un promedio de 57 días en el mercado durante el mismo periodo, cinco días más que en el segundo trimestre de 2019.

El inventario de viviendas en Texas cayó 0.9 meses, a 3.0 meses de inventario. Según el Centro de Bienes Raíces de la Universidad Texas A&M, un mercado equilibrado entre oferta y demanda tiene entre 6.0 y 6.5 meses de inventario.

La presidenta Bulla concluyó: "Es importante señalar que las ventas cerradas son solo 10% inferiores a las del segundo trimestre de 2019. La demanda aumento los precios, aunque a un ritmo más lento. Hay muchas razones para ser optimistas en el tercer trimestre. No obstante, nuestro mayor problema sigue siendo la disponibilidad de inventario asequible".

Acerca del Informe Trimestral de la Vivienda de Texas

Los datos para el Informe Trimestral de la Vivienda de Texas son suministrados por el Data Relevance Project (Proyecto de Datos Relevantes), una alianza entre asociaciones locales de REALTOR® y sus MLS y Texas REALTORS®, con análisis del Centro de Bienes Raíces de Texas A&M. El informe proporciona datos de ventas inmobiliarias trimestrales para Texas y 25 áreas metropolitanas estadísticas de Texas. Para ver el informe completo, visite texasrealestate.com.

Acerca de Texas REALTORS®

Con más de 135,000 miembros, Texas REALTORS® es una organización profesional que representa todos los aspectos de los bienes raíces en Texas. En 2020, Texas REALTORS® está celebrando un siglo de moldear a Texas al ser el defensor de los derechos de la propiedad privada, mantener las normas más elevadas de profesionalismo y proporcionar a sus miembros las herramientas para alcanzar el éxito. Para más información, visite texasrealestate.com.

