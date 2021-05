COVID-19 celosvětově způsobil 6,9 milionů úmrtí, což je více než dvojnásobek toho, co vykazují oficiální zprávy

Nová analýza IHME upozorňuje na skutečnou daň, kterou si pandemie vybrala

SEATTLE, 8. května 2021 /PRNewswire/ -- Podle nové analýzy Institutu pro zdravotnické metriky a vyhodnocování (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME) na lékařské fakultě University of Washington zapříčinil COVID-19 celosvětově přibližně 6,9 milionů úmrtí, což je více než dvojnásobek oficiálních čísel. IHME zjistil, že úmrtí způsobená COVID-19, jsou v téměř každé zemi významně podhodnocována. Z aktualizované analýzy vyplývá, že ve Spojených státech dosud zemřelo na COVID-19 více než v kterékoli jiné zemi: přes 905 000 osob. Podle regionu byly Latinská Amerika a Karibik, střední Evropa, východní Evropa a střední Asie, co do počtu úmrtí, nejvíce zasaženy. Toto číslo zahrnuje pouze úmrtí způsobená přímo virem SARS-CoV-2, nikoli úmrtí způsobená narušením systému zdravotní péče a komunit pandemií.

„Jakkoli hrozná se pandemie COVID-19 může zdát, tato analýza ukazuje, že skutečný počet obětí je výrazně horší," sdělil Dr. Chris Murray, ředitel IHME. „Pochopení skutečného počtu úmrtí COVID-19 nám nejen pomáhá zhodnotit velikost této globální krize, ale také poskytuje cenné informace tvůrcům politik, kteří vypracovali plány reakce a obnovy."

Všech 20 zemí s nejvyšším počtem úmrtí COVID-19: březen 2020 – květen 2021

Země Celkový počet úmrtí na COVID-19 Hlášená úmrtí na COVID-19 Spojené státy americké 905 289 574 043 Indie 654 395 221 181 Mexiko 617 127 217 694 Brazílie 595 903 408 680 Ruská federace 593 610 109 334 Spojené království 209 661 150 519 Itálie 175 832 121 257 Írán 174 177 72 906 Egypt 170 041 13 529 Jižní Afrika 160 452 54 390 Polsko 149 855 68 237 Peru 147 765 62 739 Ukrajina 138 507 46 737 Francie 132 680 105 506 Španělsko 123 786 85 365 Německo 120 729 83 256 Indonésie 115 743 45 938 Japonsko 108 320 10 390 Rumunsko 87 649 28 382 Kazachstán 81 696 5 620

Mnoho úmrtí na COVID-19 je nehlášených, protože země hlásí pouze úmrtí, ke kterým dojde v nemocnicích nebo u pacientů s potvrzenou infekcí. Na mnoha místech tento problém umocňují slabé systémy hlášení o zdravotním stavu a špatný přístup ke zdravotní péči.

Analýza společnosti IHME zjistila, že největší počet nehlášených úmrtí nastal v zemích, které dosud nezažily ty největší epidemie. Některé země s relativně menšími epidemiemi však zaznamenaly velký nárůst míry úmrtí, bereme-li v potaz nehlášená úmrtí. Tato analýza ukazuje, že mohou být vystaveny většímu riziku ještě větší epidemie, než se myslelo.

„Mnoho zemí věnovalo mimořádné úsilí měření daně, kterou si epidemie vybrala, ale naše analýza ukazuje, jak obtížné je přesně sledovat nové a rychle se šířící infekční onemocnění," uvedl Murray. „Doufáme, že dnešní zpráva povzbudí vlády k identifikaci a řešení nedostatků ve zprávách o úmrtnosti COVID-19, aby mohly přesněji nasměrovat zdroje pro boj s pandemií. V dalším kroku bude modelování COVID-19 provedené IHME předpokládající potenciální průběh pandemie v příštích několika měsících založeno na těchto odhadech celkových úmrtí COVID-19. IHME modelování je aktualizováno každý týden a můžete ho nalézt na covid19.healthdata.org .

Metodika

Tyto odhady jsou založeny na dlouhodobé metodice IHME pro měření zátěže nemocí v celosvětovém měřítku. Od roku 1990 globální zátěž nemocí měří celkovou cenu, kterou si nemoci vyberou na lidech.

IHME odhadl celkovou úmrtnost COVID-19 porovnáním předpokládaných úmrtí ze všech příčin na základě předpandemických trendů se skutečným počtem úmrtí ze všech příčin během pandemie. Tento údaj o „nadměrné úmrtnosti" byl poté upraven tak, aby se odstranila nepřímá úmrtí způsobená pandemií (například v důsledku úmrtí lidí, kteří mají zdravotní potíže nesouvisející s COVID-19 a vyhýbají se zdravotnickým zařízením), jakož i úmrtí odvrácených pandemií (například pokles počtu úmrtí v důsledku nižší mobility). Výsledné upravené odhady zahrnují pouze úmrtí přímo způsobená virem SARS-CoV-2, který způsobuje COVID-19. Podrobný popis metodiky je k dispozici na webových stránkáhc IHME.

O Institutu pro zdravotnické metriky a vyhodnocování

Institut pro zdravotní metriky a vyhodnocování (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME) je nezávislá globální organizace pro zdravotní výzkum na lékařské fakultě University of Washington, která poskytuje důkladné a srovnatelné měření nejdůležitějších zdravotních problémů na světě a vyhodnocuje strategie používané k jejich řešení. IHME se zavazuje k transparentnosti a zpřístupňuje tyto informace tak, aby tvůrci politik měli důkazy, které potřebují, aby mohli činit informovaná rozhodnutí o přidělování zdrojů na zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva.

