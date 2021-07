COVID-19: DrAnsay.com ofrece certificados médicos en línea a nivel mundial para autodiagnóstico de antígenos

El certificado de prueba cumple con todos los requisitos para viajar a Alemania, los Estados Unidos, el Reino Unido, España, Italia, Turquía, Francia, etc., en caso que el usuario no cuente con un pasaporte de vacunación o inmunidad. Para el caso de los Estados Unidos, el certificado de prueba validado legalmente también contiene la confirmación médica necesaria de que el usuario no tiene síntomas y está en condiciones para poder volar.

"En los tiempos del Corona, la seguridad en los viajes, el trabajo, la escuela, etc. para todos los ciudadanos alrededor del mundo solo se logran con pruebas masivas rápidas de antígenos. En la actualidad, solo nuestro eficiente servicio en línea permite emitir de forma rápida y fácil millones de certificados médicos de dichas pruebas autoaplicadas en todo el mundo", afirmó el abogado y director ejecutivo, Dr. jur. Can Ansay (fotografía de prensa https://bit.ly/376DjnT).

Este servicio complementa el primer "pasaporte de inmunidad" de COVID-19 en línea del mundo para las personas recuperadas que se lanzó el 18 de junio de 2020.

Acerca de "Dr. Ansay AU-Schein GmbH":

Dr. Ansay AU-Schein GmbH se lanzó con notas médicas en línea para licencias de enfermedad remuneradas en Alemania en 2018 a través de www.AU-Schein.de. El servicio se basa en cuestionarios inteligentes verificados por profesionales médicos en línea. Hasta la fecha, se han emitido más de 100.000 certificados médicos sin diagnósticos erróneos notificados.

