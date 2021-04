COVID-19 em gestantes: Nova ferramenta laboratorial pode ajudar na detecção precoce do vírus e diminuir o tempo das pacientes no hospital

Considerado um dos maiores grupos de risco, gestantes precisam de diagnóstico preciso e acompanhamento médico para evitar possível progressão da doença

SÃO PAULO, 20 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A disseminação do novo coronavírus continua alta no Brasil, seguida por milhares de casos de óbitos e complicações. Entre os grupos de risco que apresentam maiores chances de progressão da doença e devem seguir à risca as medidas preventivas estão as mulheres em período gestacional, especialmente as que se encontram após a 28ª semana de gravidez ou possuam idade mais avançada, sofram de obesidade ou outras doenças como diabetes e hipertensão. Nesses casos, havendo qualquer suspeita de contaminação, o diagnóstico precoce pode ser decisivo para frear a evolução do quadro.