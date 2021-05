COVID-19 ha causado 6,9 millones de muertes en todo el mundo, más del doble de las cifras oficiales

Un nuevo análisis del IHME destaca el verdadero balance de la pandemia

SEATTLE, 6 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- A nivel mundial, la COVID-19 ha causado aproximadamente 6,9 millones de muertes, más del doble de lo que muestran las cifras oficiales, según un nuevo análisis del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington. IHME encontró que las muertes por COVID-19 están significativamente infrainformadas en casi todos los países. El análisis actualizado muestra que Estados Unidos ha tenido más muertes por COVID-19 hasta la fecha que cualquier otro país, un total de más de 905.000. Por regiones, Latinoamérica y el Caribe y Europa Central, Europa Oriental y Asia Central fueron las más afectadas en términos de muertes totales. Esta cifra sólo incluye las muertes causadas directamente por el virus SARS-CoV-2, no las muertes causadas por la interrupción de la pandemia en los sistemas de atención médica y las comunidades.

"Por terrible que parezca la pandemia de COVID-19, este análisis muestra que el coste real es significativamente peor", dijo el Dr. Chris Murray, director de IHME. "Comprender el verdadero número de muertes por COVID-19 no sólo nos ayuda a apreciar la magnitud de esta crisis mundial, sino que también proporciona información valiosa a los responsables políticos que desarrollan planes de respuesta y recuperación."

Los 20 países con mayor número de muertes totales por COVID-19, marzo de 2020-mayo de 2021

País Muertes totales por COVID-19 Muertes por COVID-19 informadas Estados Unidos de América 905.289 574.043 India 654.395 221.181 México 617.127 217.694 Brasil 595.903 408.680 Federación Rusa 593.610 109.334 Reino Unido 209.661 150.519 Italia 175.832 121.257 Irán 174.177 72.906 Egipto 170.041 13.529 Sudáfrica 160.452 54.390 Polonia 149.855 68.237 Perú 147.765 62.739 Ucrania 138.507 46.737 Francia 132.680 105.506 España 123.786 85.365 Alemania 120.729 83.256 Indonesia 115.743 45.938 Japón 108.320 10.390 Rumania 87.649 28.382 Kazajstán 81.696 5.620

Muchas muertes por COVID-19 no se reportan porque los países sólo informan de muertes que ocurren en hospitales o en pacientes con una infección confirmada. En muchos lugares, los débiles sistemas de información sanitaria y el bajo acceso a la atención médica magnifican este desafío.

El análisis de IHME encontró que el mayor número de muertes no reportadas se produjo en países que han tenido las epidemias más grandes hasta la fecha. Sin embargo, algunos países con epidemias relativamente más pequeñas experimentaron un gran aumento en la tasa de mortalidad al contabilizar muertes no declaradas. Este análisis muestra que pueden estar en mayor riesgo de una epidemia más amplia de lo que se pensaba.

"Muchos países han dedicado un esfuerzo excepcional a medir el balance de la pandemia, pero nuestro análisis muestra lo difícil que es rastrear con precisión una nueva enfermedad infecciosa que se propaga rápidamente", dijo Murray. "Esperamos que el informe de hoy anime a los gobiernos a identificar y abordar las lagunas en sus informes de mortalidad por COVID-19, para que puedan dirigir con mayor precisión los recursos de la pandemia". De cara al futuro, el modelo de COVID-19 del IHME, que pronostica el curso potencial de la pandemia en los próximos meses, se basará en estas estimaciones de muertes totales de COVID-19. El modelo del IHME se actualiza semanalmente y se puede acceder a él en covid19.healthdata.org.

Metodología

Estas estimaciones se basan en la metodología de los datos del IHME para medir la carga de las enfermedades a escala mundial. Desde 1990, el estudio sobre la carga mundial de enfermedades ha medido el coste humano total de las enfermedades.

IHME estimó el total de muertes por COVID-19 comparando las muertes previstas por todas las causas basadas en tendencias prepandémicas con el número real de muertes por todas las causas durante la pandemia. Esta cifra de "exceso de mortalidad" se ajustó entonces para eliminar las muertes indirectamente atribuibles a la pandemia (por ejemplo, debido a que las personas con condiciones no COVID evitan los centros de salud), así como las muertes evitadas por la pandemia (por ejemplo, la disminución de las muertes por accidentes de tráfico debido a una menor movilidad). Las estimaciones ajustadas resultantes incluyen sólo muertes directamente debidas al virus SARS-CoV-2, que causa la COVID-19. Una redacción detallada de la metodología está disponible en el sitio web de IHME.

Acerca del Institute for Health Metrics and Evaluation

El Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) es una organización independiente de investigación sanitaria mundial de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington que proporciona una medición rigurosa y comparable de los problemas de salud más importantes del mundo y evalúa las estrategias utilizadas para abordarlos. El IHME está comprometido con la transparencia y hace que esta información esté ampliamente disponible para que los responsables de la formulación de políticas tengan la evidencia de que deben tomar decisiones informadas sobre la asignación de recursos para mejorar la salud de la población.

