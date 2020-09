COVID-19 : Menarini lance un test antigène mesurant la charge virale

FLORENCE, Italie, 17 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Les résultats ne sont pas seulement positifs ou négatifs, la charge virale est également indiquée. Le nouveau test de A. Menarini Diagnostics permet de détecter la présence d'antigènes et peut non seulement déterminer en seulement 12 minutes si un patient est positif à la COVID-19, mais également fournir une indication de sa charge virale, ce qui permet aux patients les plus contagieux et à risque d'être immédiatement identifiés.

Ces tests diffèrent des tests de biologie moléculaire car, bien qu'un tampon de prélèvement nasopharyngé soit également utilisé pour prendre l'échantillon, les tests antigènes ne cherchent pas à analyser le matériel génétique provenant du virus. Ils vérifient plutôt la présence d'antigènes et, par conséquent, d'une potentielle infection en cherchant à identifier des protéines virales spécifiques. Ils y parviennent grâce à des instruments plus rapides et moins chers, faciles à transporter et à utiliser, pour des résultats tout aussi fiables. L'un de ces instruments est la plateforme AFIAS sur point d'intervention distribuée par A.Menarini Diagnostics en Italie et dans d'autres pays d'Europe. Ce dispositif peut être utilisé dans des structures décentralisées non directement connectées à un laboratoire d'analyse, telles que les salles d'urgence, les aéroports ou dans d'autres situations où le temps et le confort du patient sont des facteurs importants.

Deux modèles sont actuellement disponibles : AFIAS 1, qui peut prendre en charge un test à la fois, et AFIAS 6, qui permet d'examiner six échantillons en un même temps. De plus, la même plateforme peut également être utilisée pour effectuer des tests sérologiques pour détecter la présence et la quantité d'anticorps IgM et IgG dans l'échantillon sanguin d'un patient. Par exemple, en utilisant AFIAS 6, trois patients peuvent bénéficier de tests sérologiques combinés anticorps/antigène, et obtenir leurs résultats en seulement 12 minutes.

« Il est d'une importance vitale de fournir des tests fiables permettant un dépistage à grande échelle et la détection rapide des cas positifs afin de contenir la propagation de la COVID-19 », a déclaré Fabio Piazzalunga, directeur mondial d'A. Menarini Diagnostics.« En définitive, nos vies et nos économies dépendront de plus en plus de la disponibilité et de l'efficacité de ces outils de diagnostic. »

Comment la plateforme AFIAS fonctionne-t-elle pour détecter l'antigène de la COVID-19 ?

Le professionnel de santé prélève un échantillon du patient à l'aide d'un tampon de prélèvement nasopharyngé, puis, après une série d'étapes, il l'insère dans la plateforme AFIAS. Si l'échantillon est infecté, la plateforme détectera la présence de l'antigène grâce à une réaction biochimique produisant un signal fluorescent. Ce signal est hautement sensible, et permet non seulement de détecter le virus s'il est présent, mais également de fournir à l'opérateur une indication de la charge virale du patient exprimée numériquement. Essentiellement, plus la fluorescence est vive, plus la charge virale sera élevée.

Le même instrument AFIAS dispose également d'une autre application, qui lui permet d'être utilisé pour effectuer des tests sérologiques de dépistage des anticorps IgM et IgG dans le sang du patient. Le processus est le même, la seule variante étant le type d'échantillon analysé. Dans ce cas, l'échantillon est prélevé par piqûre au doigt (prélèvement sanguin capillaire) ou par prélèvement sanguin veineux.

