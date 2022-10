Coway erhält drei Auszeichnungen bei den Good Design Awards 2022

2022 markiert das 16. Jahr in Folge, in dem Coway bei den Good Design Awards gewonnen hat

SEOUL, Südkorea, 11. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., „The Best Life Solution Company", wurde beim Good Design Award 2022 als „Gewinner" für drei Haushaltsgeräte ausgezeichnet.

Die Good Design Awards, die vom Japan Institute of Design Promotion (JDP) veranstaltet werden, gehören neben dem iF Design Award, dem Red Dot Design Award und IDEA zu den renommiertesten internationalen Designwettbewerben.

Coway NOBLE Humidifier (AM-1421G)

Dies ist das 16. Jahr in Folge, in dem Coway bei den Good Design Awards gewonnen hat, und es vervollständigt den „Grand Slam" des Unternehmens bei den vier weltweit renommiertesten Designpreisen des Jahres 2022.

Die preisgekrönten Produkte des Jahres 2022 sind der „Icon Eiswasserreiniger (CHPI-7400N)", der „NOBLE Luftbefeuchter (AM-1421G)" und der Luftreiniger „Airmega ProX (AP-3522E/F)". Sie wurden für ihre innovative Technologie und ihre intuitiven Designs ausgezeichnet.

Der Icon Eiswasserreiniger (CHPI-7400N) ist der kleinste Eiswasserreiniger, der je in Südkorea hergestellt wurde, mit einer kompakten Größe, einem schlanken Design und einfachen visuellen Elementen. Er verfügt über die firmeneigene Dual-Speed Ice-Making-Technologie, die eine schnelle und reichliche Versorgung mit Eis gewährleistet, und ein UV-Sterilisationssystem für die Produkthygiene.

Der NOBLE Luftbefeuchter (AM-1421G) stammt aus der legendären Serie „NOBLE Air Care Solution Series", die für ihr von erstklassiger Architektur inspiriertes Design mehrere Preise gewonnen hat. Das Modell ist ein Verdunstungsluftbefeuchter, der über eine Vielzahl innovativer Technologien verfügt. Das Luftheizsystem erhöht die Luftfeuchtigkeit, und die patentierte Water-lock™-Technologie von Coway verhindert, dass Wasser im Reservoir stillsteht, um eine Filterkontamination zu verhindern.

Der Airmega ProX (AP-3522E/F) ist ein Luftreiniger, der für große Räume geeignet ist, mit einem geometrischen Design und einer einfachen geraden Struktur, die sich harmonisch an jeder Stelle einfügt. Der umweltfreundliche ABS-Kunststoff erweist den Nachhaltigkeitsversprechen des Unternehmens eine Reverenz.

„Wir konzentrieren uns auf Produktdesign und Technologien, die die täglichen Erfahrungen unserer Kunden gesünder und bequemer machen", sagte Hyun Joo Song, Leiter des Design Centers bei Coway. „Wir werden weiterhin Produkte entwickeln, die dem Leben unserer Kunden entsprechen und unsere charakteristische geometrische Designidentität verkörpern."

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „The Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

