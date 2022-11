Coway gibt Finanzergebnisse für Q3 FJ2022 bekannt

Kumulierter Umsatz für 2022 in Höhe von 2.875,9 Mrd. KRW (+5,8 % gegenüber dem Vorjahr) und Betriebsergebnis in Höhe von 513,7 Mrd. KRW (+2,5 % gegenüber dem Vorjahr)

Starke Leistung dank innovativer Produkteinführungen, darunter der Icon Ice Water Purifier

Für ein beständiges, stetiges Wachstum plant Coway, sich auf FuE und neue Innovationen zu konzentrieren

SEOUL, Südkorea, 9. November 2022 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd, „The Best Life Solution Company", gab heute die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2022 bekannt.

„Dank der Möglichkeiten, die sich aus unserer digitalen Transformation (DX) ergeben haben, und innovativer Produkteinführungen hatten wir ein stabiles drittes Quartal", sagte Soon Tae Kim, Chief Financial Officer von Coway. „Um unseren stabilen Kurs in diesem schwierigen Markt fortzusetzen, werden wir uns auf die Forschung und Entwicklung von interessanten zukünftigen Produkten konzentrieren."

Coway Financial Results

Die ausgewiesenen Erträge sind wie folgt:

Umsatz im dritten Quartal: 969,8 Mrd. KRW (+3,8 % gegenüber dem Vorjahr)

Operativer Gewinn im dritten Quartal: 165,1 Mrd. KRW (+0,8 % gegenüber dem Vorjahr)

* Die ausgewiesenen Zahlen stammen aus dem konsolidierten Abschluss nach K-IFRS (International Financial Reporting Standards).

Der Umsatz im 3. Quartal ist im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 % gestiegen und beläuft sich nun auf insgesamt 969,8 Mrd. KRW bei einem operativen Gewinn von 165,1 Mrd. KRW (+0,8 % gegenüber dem Vorjahr).

Der kumulierte Umsatz für das Jahr 2022 beläuft sich nun auf 2.875,9 Mrd. KRW (+5,8 % gegenüber dem Vorjahr), bei einem operativen Gewinn von 513,7 Mrd. KRW (+2,5 % gegenüber dem Vorjahr).

Der Umsatz mit umweltfreundlichen Haushaltsgeräten wurde im 3. Quartal mit 571,3 Mrd. KRW (+2,7 % gegenüber dem Vorjahr) ausgewiesen, dank innovativer Produkteinführungen, darunter der Icon Ice Water Purifier.

Der Gesamtumsatz der ausländischen Tochtergesellschaften wird für Q3 mit 354,9 Mrd. KRW angegeben, 6,5 % mehr als im Vorjahr. Insbesondere die Tochtergesellschaft in Malaysia verzeichnete ein starkes Quartal mit einem Umsatzplus von 276,5 Mrd. KRW (+7,9 % gegenüber dem Vorjahr).

Weitere Informationen über die finanzielle Leistung von Coway finden Sie auf der Seite Investor Relations des Unternehmens.

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „The Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Haushaltsgeräte, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesund und komfortabel macht. Seit seiner Gründung hat sich Coway zu einem führenden Unternehmen in der Branche für umweltfreundliche Haushaltsgeräte entwickelt, dank intensiver Forschung, Ingenieurarbeit, Entwicklung und Kundenservice. Das Unternehmen hat mit seinen preisgekrönten Produkten, seiner Expertise im Bereich der häuslichen Krankenpflege, seinem unübertroffenen Marktanteil, der Kundenzufriedenheit und dem Bekanntheitsgrad seiner Marke bewiesen, dass es sich der Innovation verschrieben hat. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea beschleunigt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1942268/Image__Coway_Financial_Results.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg

SOURCE Coway Co., Ltd.