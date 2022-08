Coway présente des purificateurs d'air et d'eau innovants pour les foyers européens à l'IFA 2022

Coway participe à l'IFA 2022 pour présenter sa technologie innovante pour la santé à la maison avec les collections Airmega, Aquamega, Noble et Icon.

Coway présentera ses nouveaux produits offrant des performances, un design et une facilité d'utilisation améliorés dans le cadre de cette exposition

BERLIN, 26 août 2022 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd, « The Best Life Solution Company », dévoilera sa prochaine gamme d'appareils pour la santé à la maison destinée au marché européen à l'IFA 2022 au mois de septembre. Ce salon professionnel, qui se tient à Berlin, est le plus important de son genre en Europe pour l'électronique grand public et les appareils ménagers. L'IFA revenant à des événements en personne, Coway revient à Berlin pour la première fois depuis 2019.

À l'IFA de cette année, Coway présente un total de 22 appareils pour la santé à la maison sur le marché européen, y compris de nouveaux produits aux performances, au design et à la facilité d'utilisation améliorés. L'exposition présentera également la nouvelle génération de technologies de filtration de l'air et de l'eau qui font de l'air pur et de l'eau propre une partie intégrante de la vie quotidienne des gens dans le monde entier.

Les points forts de l'exposition seront l'appareil au design haut de gamme « Noble Collection », la série de purificateurs d'eau « Icon » avec fonctionnalité IA et le tout nouveau purificateur d'air « Art Columbia », qui présente des motifs de couverture emblématiques. En outre, les gammes de purificateurs d'air avec les modèles actuellement disponibles en Europe, ainsi que les nouveaux produits dont le lancement européen est prévu pour la fin 2022, seront également présentées.

Exposition Coway à l'IFA 2022 :

QUAND : 2 - 6 septembre 2022

OÙ : Hall 5.1, Stand #108, Messedamm Berlin, Germany

Spécialisée dans l'air et l'eau, Coway est une entreprise coréenne d'appareils de santé à domicile qui possède le plus grand centre de R&D d'Asie dans le domaine de l'air et de l'eau. Elle peut se targuer de posséder plus de 6 000 propriétés intellectuelles et brevets et a reçu 4 grands prix de design au niveau mondial. En outre, Coway a enregistré 15 millions de ventes de purificateurs d'air dans plus de 60 pays depuis 2010, ce qui en fait le leader inégalé du secteur dans le monde. Coway a réussi à positionner sa gamme Airmega comme l'une des meilleures marques de purificateurs d'air d'Amazon aux États-Unis.

En 2021, Coway a créé sa filiale européenne, Coway Europe B. V. Son expansion en Europe avec la gamme Airmega bat son plein, après un succès retentissant en Corée du Sud, aux États-Unis et en Asie du Sud-Est.

Pour en savoir plus sur l'exposition de Coway à l'IFA 2022, veuillez consulter le site https://ifa2022.coway.com

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, « The Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers qui rendent la vie des gens saine et confortable grâce à des appareils électroménagers novateurs comme des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. Depuis sa création, Coway est devenu un leader dans cette industrie, grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. L'entreprise a prouvé son dévouement à l'innovation avec des produits primés, une expertise en matière de santé domestique, une part de marché inégalée, la satisfaction des clients et la reconnaissance de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam, au Japon et en Europe, sur la base de son succès commercial en Corée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1885236/Image__Coway_Booth_at_IFA_2022__Front.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg

SOURCE Coway Co., Ltd.