Coway présente ses solutions de vie innovantes, y compris Airmega, au CES 2022

LAS VEGAS, 5 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, l'entreprise coréenne Coway Co., Ltd., « The Best Life Solution Company », a dévoilé au Consumer Electronics Show (CES) 2022 ses dernières innovations en matière d'appareils électroménagers pour un environnement plus sainau, fruits d'années de recherche et développement avec utilisation de procédés exclusifs. Sur le thème « We innovate for your better life » (Nous innovons pour une vie meilleure), l'exposition de Coway met en avant les dernières innovations de l'entreprise dans les matelas, les purificateurs d'eau, les purificateurs d'air et les bidets.

Pour interagir avec plus de personnes dans le monde entier, Coway présente des produits exposés, des services, des zones et plus encore sur le site de la marque CES 2022 Coway Brand Site. Ici, les invités peuvent savourer l'événement, accéder à du contenu passionnant, notamment à un stand où les produits sont dévoilés et à des vidéos amusantes.

« À l'échelle mondiale, nous passons tous plus de temps chez nous. Cela n'a fait que raviver notre engagement à faire de la maison de chaque consommateur un lieu protégé où se détendre, un refuge sain et dédié au bien-être », a déclaré Rodney Ryu, le directeur général de Coway Europe B.V. « C'est exactement ce que nos produits les plus récents font, nos purificateurs d'air, nos purificateurs d'eau et nos produits de soins dédiés au sommeil. Ces équipements au design optimisé sont ce qui se fait de mieux dans le domaine des soins personnels. »

La solution Smart Sleep Solution pour un meilleur sommeil

Cette nouvelle catégorie est lancée alors que dans le monde, des recherches sont menées afin d'identifier des moyens d'améliorer la santé mentale des populations. Selon le National Heart, Lung, and Blood Institute, le sommeil joue un rôle crucial dans votre santé émotionnelle et physique. Le manque de sommeil continu est lié à un risque accru de maladie cardiaque, de maladie rénale, d'hypertension artérielle, de diabète et d'accident vasculaire cérébral. Compte tenu du rôle vital du sommeil pour la santé et le bien-être de chacun, Coway présente pour la première fois son nouveau produit innovant, le matelas pneumatique Smart Care Air Mattress, ainsi qu'une expérience interactive dans la Smart Sleep Solution Zone.

Le matelas pneumatique ajustable Smart Care Air Mattress utilise la technologie brevetée de Coway pour une meilleure nuit de sommeil. Après avoir détecté la pression corporelle et la position de sommeil de l'utilisateur, le matelas s'ajuste à l'un des neuf niveaux de fermeté grâce à des cellules d'air. Ces poches d'air de nouvelle génération contrôlent leur propre pression d'air pour ajuster la fermeté du matelas. En conséquence, le matelas semble être toujours neuf grâce à cette nouvelle technologie durable qui remplace les ressorts de matelas traditionnels à port rapide. Dans la Zone, les visiteurs peuvent découvrir la solution Smart Sleep Solution de Conway, qui est reliée aux produits Air Care pour produire l'humidité optimale pour un sommeil de qualité.

Au stand, dès qu'ils s'allongent sur le matelas pneumatique Smart Care Air Mattress, les visiteurs peuvent découvrir comment ce matelas prépare la chambre pour l'heure du coucher. La solution IoT éteint les lumières et le matelas s'ajuste automatiquement à la fermeté optimale en fonction de la pression corporelle individuelle. Ensuite, l'humidificateur et le purificateur d'air fournissent automatiquement la qualité d'air et l'humidité idéales pour un sommeil sain. Lorsque les capteurs de la solution Smart Sleep détectent que le visiteur se lève du lit, les lumières sont allumées, le matelas est mis en mode Relax Wake-Up et l'humidificateur et le purificateur d'air sont automatiquement éteints.

La collection Coway Noble Collection

À la Noble Zone, Coway présente sa gamme d'appareils de design haut de gamme, la Coway Noble Collection, qui démontre son engagement continu envers le design intelligent.

La Noble Collection incarne les trois éléments clés de la conception novatrice des appareils électroménagers haut de gamme que Coway respecte : un design qui se fond dans l'espace, une performance optimisée et une expérience utilisateur novatrice. Axées simplement sur les fonctions originales du produit, ces conceptions s'harmonisent avec leur environnement pour rehausser l'esthétique de toute maison.

Chaque produit étant doté d'un design unique et de caractéristiques exceptionnelles, la série de purificateurs d'eau Coway Noble et la table de cuisson à induction Noble sont présentés dans l'espace cuisine. L'humidificateur et le purificateur d'air, élégants et compacts, sont en outre exposés dans l'espace de vie Noble Zone.

Purificateurs d'air de conception artistique pour la décoration intérieure

Le purificateur d'air Coway Airmega 150 apporte au stand couleurs tendances et graphisme. L' Airmega 150 a remporté trois prix internationaux de design et est spécialement conçu pour un entretien simple avec des filtres faciles à tirer. Le processus de filtration en trois étapes comprend un préfiltre, un filtre en carbone activé et un filtre GreenHEPATM pour s'assurer que l'air pur fonctionne 24 h sur 24 et 7 jours sur 7.

Ils sont conçus pour se fondre parfaitement dans des espaces compacts avec un rapport minimal filtre-corps et des couleurs discrètes. Les utilisateurs peuvent choisir entre Blanc, Vert, Rose Bonbon et Navy. Il existe deux autres séries d'art botanique inspirées par la beauté de la nature et les propriétés relaxantes.

L' Airmega 150 est désormais disponible sur Amazon Europe dans Blanc, Vert et Rose Bonbon, avec la série d'art botanique à venir bientôt.

La Coway Airmega Zone – Le meilleur des purificateurs d'air de Coway

Dans la Airmega Zone, Coway expose sa gamme principale de purificateurs d'air – la Coway Airmega . Outre les modèles actuellement disponibles, les modèles qui seront disponibles prochainement sont également exposés.

La gamme de purificateurs d'air la plus récente affichée sur le salon est la série Icon. L'Airmega Icon et l'IconS sont les premiers purificateurs d'air intelligents dotés d'une borne de recharge mobile sans fil. Couvrant un grand espace de 82 m2, le design moderne et multifonctionnel en fait une table idéale. La série Icon dispose d'un tissu hydrofuge et antitaches, ce qui le rend durable pour une double utilisation comme station de charge et purificateur d'air.

D'autres tout nouveaux modèles sont les Airmega 250 et 250S qui combinent la performance de couverture de filtration d'un grand purificateur d'air avec un design minimaliste et compact. Mis à niveau avec la détection double, il peut facilement détecter les particules de taille PM10 et PM2,5. L'Airmega 250 offre des fonctions automatisées supplémentaires telles que les modes Smart, Rapid et Sleep. Le mode Smart ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la qualité de l'air de la pièce pour être plus économe en énergie. Le mode Rapid fonctionne à puissance maximale jusqu'à ce que la qualité de l'air soit propre, puis passe automatiquement en mode Smart. La recherche montre que le mode Rapid permet d'économiser plus d'énergie que le mode Smart lorsqu'un coup de pouce rapide est nécessaire. Le mode Sleep détecte la qualité et la luminosité de l'air, puis abaisse la vitesse du ventilateur lorsque la qualité d'air idéale est atteinte.

Les Airmega 250 et 250S, ainsi que sa série artistique unique, seront disponibles en Europe au deuxième trimestre de 2022.

Les purificateurs d'air Airmega sont équipés du système de filtration HyperCaptiveTM le plus avancé de Coway pour filtrer efficacement les sources nocives dans l'air, éliminant 99,999 % des particules de taille nanométrique jusqu'à 0,01 micromètre – plus petit que la plupart des allergènes, bactéries, moisissures et virus.

Pour en savoir plus sur le stand Coway au CES, veuillez visiter le site de la marque CES 2022 Coway Brand Site.

Pour plus d'informations sur Coway Europe, veuillez visiter le site Web ou le site Amazon Store officiel.

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, « The Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers qui rendent la vie des gens saine et confortable grâce à des appareils électroménagers novateurs comme des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. Depuis sa création, Coway est devenu un leader dans cette industrie, grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. L'entreprise a prouvé son dévouement à l'innovation avec des produits primés, une expertise en matière de santé domestique, une part de marché inégalée, la satisfaction des clients et la reconnaissance de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam, au Japon et en Europe, sur la base de son succès commercial en Corée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com.

