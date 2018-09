Cox & Kings conquista grande vitória na 25a. edição anual do World Travel Awards

BOMBAIM, Índia, 4 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- Celebrando 260 anos, a Cox & Kings Ltd., emerge mais uma vez como a Principal Operadora de Turismo de Luxo da Ásia, Principal Operadora de Turismo da Índia e Principal Agência de Turismo da Índia no evento World Travel Awards (Prêmios do Turismo Mundial), globalmente conhecido como o marco máximo da excelência.

A cerimônia de gala da premiação foi realizada no InterContinental Grand Stanford Hong Kong com a participação das personalidades do setor de turismo de todo o mundo.

Sandeep Dayal, head, sales, Cox & Kings displaying the trophies at the 25th Annual World Travel Award held at InterContinental Grand Stanford, Hong Kong. Cox & Kings bagged three titles namely, Asia's Leading Luxury Tour Operator, India's Leading Tour Operator and India's Leading Travel Agency.

Peter Kerkar, CEO do Grupo da Cox & Kings, declarou, "É um momento de orgulho para todos nós aqui presentes, pois estes prêmios foram votados por colegas do setor. Devemos nosso sucesso aos nossos funcionários que elaboraram viagens maravilhosas para nossos clientes e nos ajudaram a alcançar várias conquistas marcantes".

A Cox & Kings tem sido uma constante ganhadora do World Travel Awards há vários anos. O título de Principal Operadora de Turismo de Luxo da Ásia foi conquistado pela quarta vez consecutiva esse ano. A empresa ganhou o título de Principal Operadora de Turismo da Índia pela quinta vez e o título de Principal Agência de Viagens da Índia pela sexta vez consecutiva.

A premiação World Travel Awards (WTA) foi estabelecida para identificar e recompensar as melhores organizações de turismo do mundo – as marcas que extrapolam os limites da excelência e que implementam ideias inovadoras. O prêmio é considerado como o Oscar do Setor de Turismo. Cada cerimônia de gala do World Travel Awards oferece oportunidades incomparáveis de criação de rede de contatos para os membros do setor de viagens e de turismo.

Sobre a Cox & Kings Ltd: (BSE: 533144 | NSE: COX&KINGS)

A Cox & Kings Ltd. ('C&K') é um grupo líder de viagens de lazer e de educação, com operações em 22 países, em quatro continentes. É uma das empresas de viagem mais experientes do mundo, que está em operação desde 1758. Com sede na Índia, a C&K se transformou, há mais de três décadas, em um conglomerado multinacional e diversificado de viagens, com foco nos consumidores globais da nova era.

A C&K opera em três mercados verticais essenciais: Lazer, Educação e Hotéis Híbridos.

