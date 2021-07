Cozycozy.com, um mecanismo de busca que está revolucionando a reserva de hospedagem, está disponível em 50 países

Esse serviço único, que permite aos usuários acessar TODAS as soluções de hospedagem pelo melhor preço em uma única busca, está ampliando seu alcance internacional em 50 países, incluindo Estados Unidos, Rússia, Brasil, Austrália, Índia e México.

PARIS, 15 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A busca por hospedagem é atualmente um verdadeiro quebra-cabeça devido à variedade estonteante de sites, possibilidades e preços oferecidos. Encontrar algo que se encaixe ao seu estilo pode se tornar muito complexo e demorado. E no fim, é difícil ter certeza de que fez a melhor escolha.

Pela primeira vez, um mecanismo de busca apresenta todas as soluções de hospedagem disponíveis de forma imparcial e transparente. Quer você esteja procurando um quarto de hotel, um apartamento ou casa para alugar, um barco, uma cama em um albergue da juventude, acomodações atípicas (tipi, yurt, casa na árvore etc.) ou até mesmo opções mais tradicionais (cabana, chalé, riad, acampamento etc.), você encontrará o que precisa no cozycozy.com, que oferece a mais ampla gama de acomodações do mundo. Ele foi criado para ajudar os viajantes a comparar, filtrar e classificar ofertas, para que possam pesquisar com confiança. Todas as tarifas citadas são finais, incluindo todas as taxas, para manter a transparência e a imparcialidade. Com apenas um clique, os viajantes agora podem encontrar sua hospedagem ideal, sempre pelo melhor preço, dentre centenas de sites especializados como Booking.com, Airbnb, VRBO, Trip, Agoda, Hotels.com, Expedia e muitos outros: o cozycozy.com apresenta mais de 15 milhões de hospedagens listadas.

Graças a sua interface intuitiva e fácil de usar, o cozycozy.com torna a busca por hospedagem rápida e simples em um computador ou celular e tem como objetivo se tornar a opção preferida entre os viajantes! "Com o cozycozy, os usuários escolhem onde querem fazer a reserva", disse o cofundador Guillaume Bril. "Não manipulamos dados, então você nunca verá "restam apenas 2 quartos" ou "20 pessoas estão olhando essa oferta". Seja para reservas antecipadas ou de última hora, o cozycozy será sua melhor ferramenta para encontrar as mais recentes acomodações disponíveis. Portanto, não é tarde demais para reservar suas férias."

Sobre o cozycozy.com

O Cozycozy.com é o primeiro mecanismo de busca do mundo que permite aos usuários visualizar todas as hospedagens de férias disponíveis de forma imparcial e transparente. A plataforma apresenta mais de 15 milhões de acomodações listadas.

