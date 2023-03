CPP Investments neemt samen met IKAV Aera Energy over

De samenwerking zal het vermogen van Aera Energy versnellen om de koolstofintensiteit verder omlaag te brengen en de ontwikkeling van de afvang en de permanente opslag van CO 2 en andere opkomende technologieën ondersteunen.

TORONTO en HAMBURG, Duitsland, 2 maart 2023 /PRNewswire/ -- Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) gaat de samenwerking aan met de internationale vermogensbeheergroep IKAV om de Californische energieproducent Aera Energy LLC over te nemen.

In september 2022 maakte IKAV, dat over gedegen expertise beschikt op het gebied van hernieuwbare energie en een sterke staat van dienst heeft in het beheer van Amerikaanse conventionele energieactiva, plannen bekend voor de overname van Aera Energy. CPP Investments, een van 's werelds grootste institutionele investeerders, is akkoord gegaan om 49% van Aera Energy van IKAV te kopen. Aera Energy, ontstaan als een gezamenlijke onderneming tussen Shell en ExxonMobil, is de op een na grootste olie- en gasproducent van Californië en is goed voor bijna 25% van de productie van de staat.

IKAV, CPP Investments en Aera Energy erkennen dat voor het aangaan van de complexe uitdaging van klimaatverandering er op grote schaal in de wereldeconomie geïnnoveerd moet worden. CPP Investments en IKAV zijn van plan om Aera te helpen zijn inspanningen op het gebied van energietransitie in balans te brengen met de noodzaak om aan de energiebehoefte van Californië te blijven voldoen door te investeren in een portfolio voor hernieuwbare energie dat de bestaande activiteiten van Aera kracht zal bijzetten. Na verloop van tijd zal hernieuwbare energie worden ingezet op alle grondbezit van Aera, waarbij bestaande olie- en gasinfrastructuur een nieuwe bestemming zal krijgen om de afvang en permanente opslag van CO 2 mogelijk te maken.

Constantin von Wasserschleben, voorzitter van IKAV, merkt op: "We hebben hetzelfde streven als CPP Investments om de overgang naar hernieuwbare energie soepel en duurzaam te laten verlopen. Door via Aera Energy een energieoplossing te leveren die de groei van hernieuwbare energie aan de veilige en verantwoorde werking van conventionele energiebronnen koppelt, volgen we de juiste stappen om de energievraag van Californië af te stemmen op de toekomstige klimaatdoelstellingen."

Bruce Hogg, Managing Director, Head of Sustainable Energies bij CPP Investments, merkt op: "Onze investering in Aera Energy komt overeen met een aantal investeringen die we hebben gedaan en die Californië zullen helpen bij de overgang naar een veilige, groene energievoorziening, waarbij de investeringen voor het CPP-fonds tegelijkertijd een risico-corrigerend rendement op de lange termijn zullen opleveren. Bij CPP Investments zijn we van mening dat investeren in emissiereductie en bedrijfstransformatie in de energiesector sterke rendementen kan opleveren voor langetermijninvesteerders als onderdeel van de transitie van de hele economie, en samenwerking met een gelijkgestemde investeerder als IKAV biedt een uitstekende gelegenheid om een dergelijke investering te doen."

Erik Bartsch, president en CEO van Aera Energy, merkt op: "We zijn enthousiast over het gezamenlijke eigendom van IKAV en CPP Investments in Aera Energy. Het vertelt ons dat ze geloven in de noodzaak om de komende decennia in de energiebehoeften van de inwoners van Californië te voorzien en vertrouwen hebben in ons vermogen om met innovatieve oplossingen te komen die de staat zullen helpen om zijn ambitieuze klimaatdoelstellingen te behalen. Aera zal de Californische economie blijven aanjagen en onze waarden van uitzonderlijke zorg voor mens en milieu naleven. We blijven ons ook inzetten voor de principes die van ons een favoriete werkgever en een gewaardeerde partner maken in de gemeenschappen waarin we wonen en werken."

Over IKAV

IKAV is een internationale vermogensbeheergroep met het hoofdkantoor in Duitsland en lokale kantoren in Luxemburg, Italië, Spanje, Portugal, de VS en Frankrijk. De groep is opgericht in 2010. Het biedt institutionele beleggers investeringsoplossingen die een breed scala aan infrastructuur in energieactiva omvatten, waaronder zonne-energie, geconcentreerde zonne-energie, wind, energie-efficiëntie, geothermie, thermische energiecentrales en stroomopwaarts. IKAV is een buy & hold-investeerder met een verticaal geïntegreerd bedrijfsmodel om zijn investeringsportefeuille te optimaliseren en zijn activa in overeenstemming te brengen met de wereldwijde nul uitstoot-strategie in de komende decennia. Kijk voor meer informatie op ikav.com.

Over CPP Investments

Het Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments™) is een professionele organisatie voor vermogensbeheer die het Fonds beheert in het beste belang van de 21 miljoen bijdragers en begunstigden van het Canada Pension Plan. Voor het opbouwen van gediversifieerde activaportefeuilles, belegt het CPP wereldwijd in openbare aandelen, private aandelen, onroerend goed, infrastructuur en vastrentende waarden. CPP Investments heeft zijn hoofdkantoor in Toronto, en heeft kantoren in Hong Kong, Londen, Luxemburg, Mumbai, New York City, San Francisco, São Paulo en Sydney. CPP Investments wordt bestuurd en beheerd onafhankelijk van het Canada Pension Plan en staat los van overheden. Op 31 december 2022 bedroeg het fonds USD 536. Kijk voor meer informatie op www.cppinvestments.com of vog ons op LinkedIn, Facebook of Twitter.

Over Aera Energy LLC

Aera Energy is een Californisch bedrijf dat al geruime tijd toonaangevend is in de energie-industrie, goed voor bijna 25 procent van de olieproductie van de staat. Het is opgericht in 1997 en heeft zijn hoofdkantoor in Bakersfield. Het bedrijf staat bekend om zijn uitstekende veiligheids- en milieuprestaties, zijn innovatieve bedrijfspraktijken, zijn toepassing van geavanceerde technologie, zijn dynamische bedrijfscultuur en wordt gezien als een gewaardeerde gemeenschapspartner. Met bedrijfsactiviteiten gecentreerd in de San Joaquin-vallei, komt een groot deel van de olieproductie van Aera uit Kern County. Aera heeft is ook actief in olievelden in de provincies Ventura, Monterey en Fresno. Kijk voor meer informatie op www.aeraenergy.com of volg ons op LinkedIn, Facebook of Twitter.

Contactpersonen van Aera voor de media: Cindy Pollard, Public Affairs Director, [email protected], Tel: + 1 (661) 665-5602; Kimberly Ellis, Public Affairs Advisor, [email protected], Tel: + 1 (661) 665-5627; Contactpersonen van IKAV voor de media: Patrick Evans + Will Easton, Citigate Dewe Rogerson, [email protected], [email protected], [email protected]; Contactpersonen van CPP Investments voor de media: Asher Levine + Frank Switzer, Public Affairs & Communications, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2012223/Canada_Pension_Plan_Investment_Board_CPP_Investments_Partners_wi.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2012508/Canada_Pension_Plan_Investment_Board_CPP_Investments_Partners_wi.jpg

SOURCE Canada Pension Plan Investment Board