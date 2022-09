Craft.io gewinnt bei SaaS Awards 2022

Internationales Software-Award-Programm gibt Preisträger bekannt

NEW YORK, 14. September 2022 /PRNewswire/ -- Craft.io wurde diese Woche im Rahmen des internationalen SaaS Awards -Programms zum Gewinner des besten SaaS-Produkts auf Unternehmensebene erklärt. Craft.io ist eine End-to-End-Produktmanagement-Plattform mit integrierten Best Practice-Verfahren, die es Teams ermöglicht, intelligente Produktentscheidungen zu treffen und eine überzeugende Darstellung der Produkte zu liefern. Craft.io wurde 2015 gegründet und ist die führende Produktmanagement-Plattform, auf die Unternehmen vertrauen, um großartige digitale Produkte mit Vertrauen aufzubauen.

Elad Simon, CEO und Mitbegründer von Craft.io , erklärte: „Es ist eine große Ehre, bei den internationalen SaaS Awards zu gewinnen. Die Konkurrenz war dieses Jahr sehr stark. Unser Sieg in der Kategorie Bestes SaaS-Produkt für Unternehmen bestärkt uns in unserer Zielsetzung, Produktteams in Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Arbeit besser zu machen, und unterstreicht den Bedarf an unserer Plattform auf dem Markt. Unser Ansatz zur Vereinfachung und Straffung der Prozesse für ein erfolgreiches Produktmanagement ermöglicht es den Anwendern, schneller und intelligenter zu arbeiten, um die digitalen Produkte auf den Markt zu bringen, die die Nutzer tatsächlich wollen und brauchen."

Die leitende Jurorin Annabelle Whittall teilte ihre Eindrücke von der Plattform mit: „Bei den SaaS Awards waren wir besonders von der Guru-Ebene von Craft.io beeindruckt, die Teams einen einfachen Zugang zu Hunderten von Best-Practice-Vorlagen und Ansichten bietet. Auf diese Weise können Teams führende Methoden des Produktmanagements einfacher anwenden, neue Teammitglieder einarbeiten und das Team auf einen gemeinsamen Ansatz abstimmen. Das hochmoderne SaaS-Produkt hat die Erwartungen der diesjährigen SaaS Awards übertroffen. Gut gemacht, Craft.io!"

James Williams, Head of Operations bei den Cloud Awards, erklärte: „Craft.io ist ein würdiger Gewinner der SaaS Awards, da es in einer unglaublich wettbewerbsintensiven Kategorie etwas wirklich Herausragendes bietet. Wir sind jedes Jahr stolz darauf, die überzeugenden Lösungen und Leistungen unserer Kandidaten zu bewerten." Bei jeder Ausgabe dieser ‚Oscar-Verleihung' für Unternehmenssoftware gibt es immer wieder spannende Innovationen, da wir uns den zunehmenden Herausforderungen und Veränderungen der modernen Welt stellen müssen."

Die Auszeichnung für ein Produkt, das sich an Unternehmen richtet, unterstreicht das wachsende Bewusstsein, dass die Digitalisierung einen Wechsel vom Projektmanagement zum Produktmanagement erfordert, verbunden mit dem Einsatz der richtigen Werkzeuge für den Übergang. Hier kommt Craft.io ins Spiel, und dies ist der Grund, warum die Jury diese Technologie als herausragenden SaaS-Beitrag für Unternehmen ausgezeichnet hat.

Hunderte von Unternehmen haben sich für die SaaS Awards beworben, und die Beiträge kamen aus der ganzen Welt, aus Amerika, Australien, Europa und dem Nahen Osten. Die vollständige Shortlist finden Sie hier: https://www.cloud-awards.com/2022-saas-awards-shortlist/ .

Informationen zu den SaaS Awards

Die SaaS Awards sind ein Schwesterprogramm der Cloud Awards, die 2011 gegründet wurden. Der Schwerpunkt der SaaS Awards liegt auf der Anerkennung von Spitzenleistungen und Innovationen bei Softwarelösungen. Die Kategorien reichen von der besten SaaS-Lösung für Unternehmen bis zum besten UX- oder UI-Design in einem SaaS-Produkt.

Die Finalisten wurden von einer Jury aus internationalen Branchenexperten ausgewählt. Weitere Informationen zu den SaaS Awards finden Sie unter https://www.cloud-awards.com/software-as-a-service-awards/ .

Informationen zu Craft.io

Craft.io wurde 2015 gegründet und ist die Produktmanagement-Plattform der Wahl für Unternehmen, die alle Facetten der digitalen Produktentwicklung optimieren möchten, um moderne Lösungen für moderne Unternehmen zu entwickeln. Heute ermöglicht unsere Technologie es Tausenden von Produktmanagern, jede Phase des Produktlebenszyklus mit Zuversicht zu steuern. Craft.io bietet das Beste aus beiden Welten – die Flexibilität, die es Ihnen erlaubt, nach Ihren Vorstellungen zu arbeiten, kombiniert mit integrierten Best Practice-Verfahren, die sicherstellen, dass Ihre Teams am richtigen Produkt arbeiten und sich weiterentwickeln, wenn sich die Bedürfnisse und die Welt um uns herum ändern.

Kontakt:

Für die SaaS Awards

James Williams - Betrieb

www.cloud-awards.com

[email protected]

Kontakt:

Für Craft.io

Maya Dror Melamed

www.craft.io

[email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1897322/Craft_io_Logo.jpg

SOURCE Craft.io